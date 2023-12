– Det var stusslig og uverdig. Jeg ble så satt ut av bildene med styreleder Aslak Sverdrup som delte ut medaljene i garderoben mellom sjampo, håndklær og duggete kameralinser, sier Davy Wathne til NRK.

Søndag tok Brann sølv i årets eliteserie, mens Tromsø kunne juble over tredjeplass.

Det feires av begge klubbene, men på litt forskjellige måter.

Bergenseren Davy Wathne hadde håpet med en litt mer storstilt feiring av Branns sølv. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

For mens Tromsø by skal hylle sine bronsemedaljører på Kirkebakken mandag kveld, fikk Brann utdelt sine sølvmedaljer i garderoben rett etter søndagens eliteserieavslutning på Marienlyst stadion i Drammen.

Wathne kunne ønske laget fikk muligheten til å feire medaljen sammen med fansen.

– For meg handler fotball om fellesskap og det å dele en glede sammen med andre. Dette stred imot det. Det var distansert, lukket, uten stil, format og festivitas. Det var uten alt jeg forbinder med medaljeseremoni, sier Brann-entusiasten Wathne.

– Kun seremoni for serievinnerne

Ifølge Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), er det flere år siden NFF besluttet at det bare skal være gullvinneren som får ha medaljeseremoni ute på banen i en av de to siste serierundene.

Det gjorde at feiring foran fansen på Marienlyst søndag var utelukket for Brann, som derfor tok utdelingen i garderoben.

– Det var enkelt og greit fordi spillerne reiser på ferie i morgen. Noen reiser også i dag. Samtidig var det viktig å ta medaljeseremonien når sølvmedaljen var ferskt i minne, folk hadde adrenalin og faktisk hadde vunnet noe, sier Christian Kalvenes, daglig leder i Brann, til NRK.

Branns Guro Bergsvand får seriegullet for seier i toppseriekampene i år av generalsekretær Karl Petter Løken (fra venstre), daglig leder Christian Kalvenes og fotballpresident Lise Klaveness Foto: NTB

Fisketjønn i NFF forteller at regelen om medaljeseremonier på stadion ble laget for å unngå logistikkutfordringer med mange potensielle lag som kunne ta gull, sølv og bronse.

Han sier de ikke har vært konsekvente nok etter at vedtaket ble fattet. Derfor finner man eksempler på at det har vært delt ut medaljer også for sølv og bronse, selv etter regelendringen.

– Regelendringen er selvsagt ikke til hinder for at klubber som tar medalje kan ha store og fine rammer rundt utdeling av medaljer til egne spillere med både supportere og media til stede. For selvsagt er det stort å vinne medalje på øverste nivå, sier Fisketjønn til NRK.

Bergensavisen har også omtalt medaljeseremonien til Brann.

Konkurransedirektør i Norges Fotballforbund, Nils Fisketjønn. Foto: Terje Pedersen / NRK

Foreslår feiring i Grieghallen

Kalvenes er klar på at Davy Wathne står fritt til å mene det han mener, og er enig i at fansen hadde fortjent bedre.

– Vi har hatt over 15.000 tilskuere i snitt på hjemmebane og fantastisk støtte på bortebane. Vi ønsker å dele alle gode opplevelsene sammen med supporterne våre. Det hadde selvfølgelig vært det beste om vi også kunne delt dette med dem, sier Kalvenes.

Kalvenes har ikke snakket med spillerne om utdelingen, men drar selv følgende konklusjon:

– Det var greit. De var glade for å få sølv. Hadde vi vunnet gull hadde det nok vært en folkefeiring med fansen i Bergen. Nå ble det sølv, og det er for all del bra det, men det ble slik vi gjorde det denne gangen.

Christian Kalvenes er daglig leder i Brann, men spilte selv i klubben i tre perioder. Foto: NTB

Wathne mimrer tilbake til tidligere medaljeseremonier i 1975, med stadion full av jublende supportere, og kamper han dro på hovedsakelig for å være der da Brann fikk medaljene.

Selv om han mener det mest ideelle ville vært om medaljene ble delt ut foran bortefansen etter kampslutt søndag, hadde ikke Wathne hatt noe imot en enda mer pompøs og minnerik feiring.

– De kunne gjort det på Flesland, Grieghallen eller lignende. Vi har ikke en haug med skøyteløpere, langrennsløpere og 800-meter løpere å feire i Bergen. Festivitas og seremoni passer med vårt lynne. Vi er 17. mai-mennesker, sier Wathne.