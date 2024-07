Sakarias Opsahl har skrevet under på kontrakten som binder ham til Bergensklubben ut 2028.

– Det føles helt fantastisk. Det er en nydelig by, en stor klubb og et fantastisk Stadion, sier Sakarias Opsahl til brann.no.

Etter klubbene kom til enighet mandag satte 24-åringen seg på flyet fra Tromsø til Bergen samme kveld, og gjennomførte den medisinske testen tirsdag.

Opsahl har signert for Brann ut 2028. Foto: Sportsklubben Brann

Samme dag var han allerede med på sin første Brann-trening.

– Det var utrolig gøy å komme i gang, nesten rett fra flyplass til trening, sier Opsahl til NRK.

TIL: Prestasjonsbasert

Opsahl var en av de sentrale brikkene på TIL-laget som i fjor klarte en tredjeplass i Eliteserien, bak nettopp Brann.

– Sånn er fotballen. Noen spiller kommer og noen går, sier hovedtrener i Tromsø, Jørgen Vik til NRK.

– Hva har ført til at Opsahl har gått fra å være en sentral spiller til å være benkesliter?

– Det går på prestasjonene som har vært og enkeltspillere som har tatt steg og prestert i den posisjonen. Og prestasjonene har vært avgjørende for spilletid, sier hovedtreneren.

– Hvordan vurderer du troppen nå?

– Jeg er fornøyd med troppen, og så skulle jeg gjerne ha fylt på med en eller to spillere nå som vi mister Opsahl, avslutter Vik.

Midtbanespilleren Opsahl har lenge vært linket til Brann som erstatter for Heltne Nilsen, som gikk til Aberdeen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Ønsket å komme seg videre

Spilleren kom til Tromsø i 2021, etter å ha vært på lån i klubben året før.

Tennisballer, sko og flasker ble kastet på banen under midnattssolkampen. TIL håper supporterne finner andre måter å demonstrere mot VAR på.

Sportssjef i TIL Lars Petter Kræmer-Andressen takker Sakarias Opsahl for innsatsen i Tromsø, men sier samtidig at Opsahl var klar på at han ønsket seg bort.

– Det er en sak som har ligget og ventet ei stund, og så gikk det raskt på slutten. Det har vært jobbet med et salg av Opsahl, og han har ønsket å komme seg videre i dette overgangsvinduet. Han har vært tydelig på det. Han har hatt noen fantastiske år her i Tromsø, vært en viktig brikke for oss og blitt en TIL-helt. Men han også kjente på at nå var det et rett tidspunkt å reise videre Nå har han reist videre, og sånn er det, sier sportssjefen til NRK,

Brann solgte sin kaptein og midtbanegeneral Sivert Heltne Nilsen til Skottland i sommer.

– Sakarias er en spennende spiller med gode ferdigheter. Han kan spille både i den dype rollen på midtbanen og som indreløper. Vi håper han vil videreutvikle seg sammen med oss her i Brann, og ser frem til å følge hans videre utvikling, sier sportslig leder i Brann, Per-Ove Ludvigsen.

Opsahl er Branns første signering i sommerens overgangsvindu, og kan få sin debut allerede lørdag når Brann møter Sarpsborg borte i Eliteserien.