RBK-Bjørnebye: – En fin utfordring akkurat nå

Rosenborg trakk det irske laget Dundalk FC i dagens UEFA-trekning, et lag som senest i fjor spilte kvalifisering til Mesterligaen, og gruppespill i Europaligaen. RBK skal ut i bortekamp 11. juli, mens returoppgjøret går uka etter, 18. eller 19. juli.

Dundalk ligger på en andre plass i irsk serie, 18 poeng bak serieleder Cork. RBK-trener Kåre Ingebrigtsen var ikke helt fornøyd med trekningen.

– Det var det høyest seedede laget vi kunne få, så det blir som i fjor. Vi starter med en smell, som vi fikk med Norrköping, men så er det sånn at vi må slå sånne lag, ellers har vi ingenting i et gruppespill i Champions League å gjøre, sier Ingebrigtsen til NRK.

– For oss er det en god motstander, så må vi komme oss i en sånn form at vi er bedre, sier han.

Det innebærer hard, fysisk trening, noe som kan ha påvirket trøndernes form på våren..

– Vi har trent hardere og lengre enn noen gang tidligere, og det merker vi. VI ser at også Northug kan bomme. Vi er ikke overtrent, men vi prøver å gjøre det på en annen måte enn vi gjorde i fjor. Vi traff ikke helt da, sier Ingebrigtsen.

Venter fysisk fotball

RBKs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye vil ikke karakterisere det som verken drømme- eller marerittrekning.

– Vi tenker som vi pleier å gjøre, at vi har en jobb å gjøre med å kartlegge motstanderen og bli litt bedre kjent, sier Bjørnebye til NRK.

– Hva tror du om nivået?

– Dundalk har erfaring fra Europa-spill så sent som i fjor. Vi vet hva slags fotball de kommer med, med mye fysikk, stor innsats og godt organisert, sier han.

DUNDALK ER EN FIN UTFORDRING: RBKs sportslige leder tror det irske laget vil komme med fysisk fotball og stor innsats. Det tror Bjørnebye kan gi RBK litt drahjelp i Eliteserien. Foto: Per Ingvar Rognes

Håper på et løft

Bjørnebye tror og håper kvalifiseringen kan være med på å gi klubben et løft. Rosenborg har bare vunnet én av sine siste seks kamper.

– Jeg tror det blir en fin utfordring akkurat nå. Vi må forberede oss på å brette opp ermene og ta fighten først, før man kan regne med å få til noe finspill, sier han.

I går sa NRKs fotballekspert Karl Petter Løken at savnet etter midtbanestrategen Ole Selnæs er stort, og han rådet klubben til å finne fram sjekkheftet i sommervinduet. Det vil ikke Bjørnebye svare på.

– Det er stor oppmerksomhet rundt RBK for tida, først og fremst fordi spillet ikke har fungert slik vi hadde håpet. Vi jobber med det, og mener vi er ganske dyktige til å finne ut av hva som er viktig å få til først. At mange mener noe og er behjelpelige og interessert og engasjerte skal vi være glade for, for det lever vi av.

– Men du svarte ikke på spørsmålet. Skal dere kjøpe noen på midten?

– Det er en grunn til at jeg ikke svarte på det, men det har ikke noe med Karl Petter Løken å gjøre, sier han.