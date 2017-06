– Jeg er ikke noe imponert over det Rosenborg har gjort. Og det begynner å haste litt å bedre prestasjonene, for det er ikke så veldig lenge til de skal spille kvalifisering til europacup, sier Løken etter at Rosenborg tapte 1-0 mot Haugesund søndag kveld.

Nærmere bestemt trekkes mesterligakvalifiseringa mandag. RBK skal inn i andre runde, med 11./12. og 18./19. juli som kampdatoer.

Det er et Rosenborg med bare én seier på de seks siste eliteseriekampene som ligger i den ene glassbollen i Nyon. Et Rosenborg som bare har 19 scoringer på 13 kamper (1,46 i snitt).

Et Rosenborg som sliter med å finne angrepsrytmen laget er så kjent for.

– Vi får ikke fart nok på ballen til å få et offensivt spill som vi ønsker, sa RBK-trener Kåre Ingerbrigtsen til NRK etter smellen mot Haugesund.

– Jensen ikke i nærheten

Karl Petter Løken mener det blant annet handler om at RBKs danske stjerner ikke har prestert.

– Nicklas Bendtner har til tross for at han har holdt seg skadefri ikke hatt noen stigende kurve i Rosenborg, sier den tidligere RBK-kjempen som nå er NRKs fotballekspert.

Og:

– Mike Jensen har ikke vært i nærheten av det han har prestert tidligere.

Samtidig mener Løken at dette igjen henger sammen med et annet problem. Skal det løses, må Rosenborg handle når overgangsvinduet åpner 21. juli.

Hull etter Selnæs

MIDTBANEANKER: Anders Konradsen styrte Rosenborg til seier i både serie og cup fra sentral midtbaneplass i fjor, men er ifølge Karl Petter Løken bedre som indreløper. Foto: Sakis Savvides / NTB scanpix

Løken mener Rosenborg rett og slett trenger en ny sentral midtbanespiller. En som er tryggere med ball og en tydeligere dirigent.

– Indreløperne Midtsjø og Jensen har lidd under at den sentrale rollen ikke har vært bra nok utfylt i år, konstaterer Løken.

Han understreker at Anders Konradsen, som har vært førstevalget siden Ole Selnæs ble solgt før 2016-sesongen, ikke er noe dårlig fotballspiller.

– Men jeg synes ikke han er noen sentral midtbanespiller i et godt Rosenborg-mannskap. Ole Selnæs var veldig viktig der, og du kan tenke på de beste årgangene med Bent Skammelsrud og Ørjan Berg. Du har hatt spillere i den rollen som har definert det offensive spillet til Rosenborg, men det har ikke skjedd etter at Selnæs forsvant.

– Den sentrale midtbanespilleren er veldig viktig for å sette fart på indreløperne, sette dem opp i gunstige posisjoner og styre tempoet i pasningsspillet offensivt, konstaterer Karl Petter Løken.

De siste kampene har Marius Lundemo spilt sentralt på midten for Rosenborg, i Anders Konradsens skadefravær, men uten å framstå som et bedre alternativ.

BORTSKJEMTE: Karl Petter Løken (nr. 2 f.v.) og Kåre Ingebrigtsen (nr. 3 f.v.) var bortskjemt med midtbanedirigenter som Sverre Brandhaug (t.h.) og Ørjan Berg (skjult t.v.). Foto: Jørn H. Moen / NTB scanpix

Fakta Ekspandér faktaboks Kåre Ingebrigtsen og Karl Petter Løken var begge Rosenborg-spillere fra 1985 og var nøkkelspillere i storlaget Nils Arne Eggen bygde fra 1988. Løken spilte i klubben til 1996. Ingebrigtsen ble solgt til Manchester City i 1992, men var innrom klubben som spiller både i 1993, 1996 og 1997. Løken er nå NRKs fotballekspert, Ingebrigtsen er hovedtrener i Rosenborg.