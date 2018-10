– Jeg fikk beskjed nettopp nå. Det var en veldig trivelig start på uka. Det er kanskje noe av det største som har skjedd for idretten vår de senere årene. Det er et utrolig løft, sier Maren Lundby til NRK.

Raw Air for kvinner får én million kroner over statsbudsjettet. Det betyr at den norske hoppuka for kvinner kan gjennomføres, bekrefter sportssjef Clas Brede Bråthen i Norges skiforbund.

Ideen ble lansert på en pressekonferanse i mars, og nå blir det en realitet.

Det blir renn i Holmenkollen, Lillehammer og Trondheim i mars 2019. At Vikersund i øyeblikket er strøket fra verdenscupkalenderen, betyr det at Raw Air kommende vinter kan bli identisk for kvinner og menn.

– Krever mye

Både kvalifisering og selve konkurransene teller sammenlagt, totalt ni hopp. Og samtlige hopp blir gjennomført i stor bakke.

– Det blir seks konkurranser der vi skal konkurrere om sammenlagtseieren. Det krever mye av deg, spesielt på tampen av sesongen, å klare å levere gode hopp hele tida. Og sånn sett er det prestisjetungt å klare å vinne en sånn turnering. Det krever veldig mye av deg som hopper, sier Lundby, som både vant verdenscupen sammenlagt og OL-gull sist vinter.

– Dette er nok et betydelig løft for den delen av hoppsporten med størst vekstpotensial. Norge bidrar ytterligere til at kvinnehopp får et løft til, konstaterer Clas Brede Bråthen.

– Helt nødvendig

Maren Lundby mener dagens nyhet er like viktig for kvinnehopp som det var å komme med på OL-programmet.

– Vi får muligheten til å vise oss fram i store bakker foran mye publikum gjennom en sånn turnering. For å bli mer populære, tror jeg det er helt nødvendig, sier hun.

Det var aldri planen at kvinnene skulle hoppe i Vikersund denne vinteren, ettersom de skal videre til fire konkurranser i Russland.

Men når Vikersund forhåpentlig er tilbake som verdenscuparrangør i 2020, håper Maren Lundby at kvinnene også slipper til i verdens største hoppbakke.