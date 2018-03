FIS varsler kjempeløft for Maren Lundby og hoppjentene: – Dette vil jo bety alt

FIS' renndirektør Walter Hofer var på plass sammen med kulturminister Trine Skei Grande da ideene ble lansert under en pressekonferanse torsdag.

I helgen hopper både kvinner og menn i Holmenkollen. Det skal bli flere slike felleshelger neste sesong. Hoppjentene skal bli et langt mer synlig produkt sammen med gutta. FIS har nå levert søknad om å fjerne restriksjonene om at jentene bare skal hoppe i normalbakker.

OL-vinner Maren Lundby var selv til stede på pressekonferansen og var selvfølgelig veldig glad for høre nyhetene.

– Dette vil jo bety alt. Det er akkurat dette vi har vært ute etter. Det å kunne konkurrere i større bakker. Dette betyr jo mye for oss, men også sporten og dens framvekst, sier Lundby til NRK.

– Ble du overrasket?

– Ja, jeg er hvert fall overrasket over at det kom så fort. Det er jo en gledens dag for oss. Dette gir en utrolig motivasjon inn i en ny sesong. Nå føler vi at vi virkelig kan være med å delta på lik linje, sier Lundby.

Stort gjennombrudd

Kulturminister Trine Skei Grande var fornøyd med at alle de som har jobbet med dette over tid endelig fikk et gjennombrudd.

– Det at vi fikk et gjennombrudd 8. mars er fantastisk, sier Grande til NRK.

– Hvilken betydning vil dette få for hoppsporten?

– Det grunnleggende er at det er rett og jeg tror også at det kommer til å bety mye for hoppsporten, og rekruttering. Alle de jentene som har lyst til å bli hoppere får nå noen idealer og noen mål å strekke seg etter. Det kommer nok også til å bety noe kommersielt for idretten, sier Grande.

Hopprennleder Walter Hofer hilser på kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Raw Air

Og når jentene flytter over i storbakken, blir det mye lettere å få dem inn på Raw Air-programmet. Det er uklart når hoppjentene får være med i Raw Air, men man er nærmere enn noen gang.

– En glimrende mulighet til å vise at hoppsporten og norsk idrett er i front på dette området. Det er gledelig at kulturministeren tar del i dette. Dette er en glimrende mulighet for henne til å gjøre det siste løftet for jentedelen i vår sport, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Det er liten tvil om hvor mye prestisje FIS legger i jenteløftet når Walter Hofer og renndirektørkollega Chika Yoshida begge var til stede i Holmenkollen torsdag.

– Jeg tror det er riktig tid for å ta det neste steget, som jeg tror jentene har ventet på. Vi må gjøre det mulig for dem å gjøre det de drømmer om, sier Hofer som håper og tror at jentene kan delta i Raw Air neste år.