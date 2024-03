– Jeg synes det der var jævlig unødvendig.

Astrid Øyre Slind mener hun regelrett ble påkjørt av Frida Karlsson på sisterunden. Det førte til stavbrekk, og en illsint nordmann som sendte noe meldinger i retning Karlsson.

– Jeg så at du må se deg for, du kan ikke krysse igjennom sånn. Kanskje noe styggere enn det, sier hun med et smil.

MISFORNØYD: Astrid Øyre Slind mener svenske Frida Karlsson ødela sesongens siste løp i Falun, for hennes del Foto: NTB

Sammenstøtet skjedde inn i en motbakke på sisterunden på søndagens 20 kilometer i Falun. Svenske Karlsson hadde brukket staven og var på jakt etter en ny en. Da ble det mye armer og bein fra svensken.

– Frida Karlsson er desperat etter å få tak i en erstatning etter den brekte staven også kjærer hun rett inn i Astrid Øyre Slind, og forårsaker stavbrekk for Astrid. Veldig klønete situasjon, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland på radiosendingen.

– Slik vi så bildene så gikk Frida rett ut av traseen for å få en ny stav og kjøre egentlig bare rett ned sånn som jeg ser det, fortsetter Aukland.

Konfronterte Karlsson: – Du må se deg for Du trenger javascript for å se video.

Svensken svarer

– Astrid er litt arg på deg. Forstår du det?

– Da er jeg arg på henne også.

Det er Frida Karlssons svar til NRK da hun blir spurt om hendelsen. Hun mener Slind må ta sin del av skylden.

UENIG: Frida Karlsson kjenner seg ikke igjen i kritikken til Astrid Øyre Slind Foto: NTB

– Jeg vet ikke. Det er vel like mye hennes feil at vi krasjer der, fortsetter svensken.

Videre forklarer Karlsson at hun mente hun tydelig signaliserte at hun trengte en ny stav, noe Slind burde oppfattet.

– Jeg vinker jo og søker meg virkelig ut til lederne, så jeg synes jeg var tydelig nok, sier Karlsson.

Slind blir har i ettertid blitt kjent med påstandene til Karlsson om det feilen ligger like mye hos nordmannen. Det skjønner hun lite av.

– Jeg skjønner ikke hvordan det kan være min feil, for hun krysser mitt spor. Det er kanskje typisk Frida det, svarer Slind.

– Fiasko

Slind mener kollisjonen med Karlsson fratok henne muligheten til en god plassering og eventuelt en pallplass.

– Følte du at du kunne vært med Heidi og Anne Kjersti?

– Ja, jeg følte det. Jeg hadde veldig gode ski. Jeg kjørte meg opp i utforkjøringene, og venta egentlig bare på avslutningen. Det kunne blitt en mye bedre dag, svarer Slind.

Dermed ble det en sesong uten pallplass for 36-åringen. Det er hun tydelig misfornøyd med, og beskriver sin sesong med ett ord:

– Fiasko.

– Ja, det er såpass hardt at det er resultater man måles på. Når man ikke klarer å komme på pallen er det dårligere enn i fjor så det er feil vei, fortsetter Slind.

36-åringen mener sesongavslutningen oppsummerer enn ellers dårlig sesong sett resultatmessig.

– Det er litt typisk denne sesongen her. Jeg er på skuddhold hele tiden og har kjempeski, og tror jeg kunne vært med. Det hjelper ikke det når du havner sist i feltet ut på sisterunden når det begynner å gå fort i tet, avslutter Slind.

Nordmenn på pallen

Søndagens siste verdenscuprenn for kvinnene endte med amerikansk seier. Jessie Diggins spurtslo den norske duoen, Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå på oppløpet.

Weng tok andreplassen, og Anne Kjersti Kalvå, som ikke har vært bortskjemt med pallplasser denne sesongen ble nummer tre.

– Det har vært mye opp og ned, noen har prestert i enkeltrenn, så har det vært svenskene, så har det vært tyskerne. Jeg føler det har gått litt opp og ned for alle nasjoner, så er det litt godt for resultatlista i dag. Så får man bevist at vi gjør noe rett likevel, sier Weng til NRK.

Diggins fikk utdelt krystallkula etter målgang. Beviset på at hun har vært den beste kvinnelige langrennsløperen denne sesongen. Hun vinner foran den svenske Linn Svahn og Frida Karlsson sammenlagt.