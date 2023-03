Raseri etter ja til russiske fektere – Norge vurderer boikott

– Usmanovs favoritt-forbund har tatt en skammelig beslutning. Russiske utøvere er skyldige i denne krigen, og de bør holdes ansvarlig for deres forbrytelser. Den internasjonale sportsarenaen bør ikke brukes for å bedre ryktet til en terrornasjon og propagandere krigen, skriver ukrainske Vladyslav Heraskevytsj, tidligere OL-vinner i skeleton og nåværende aktivist, på Twitter.

Han sikter til oligarken Alisjer Usmanov. Russeren har tidligere blitt omtalt som «en av favorittene» til Vladimir Putin. Fra 2008 til 2022 var president i Det internasjonale fekteforbundet (FIE), som nå ledes av greske Emmanuel Katsiadakis.

PUTIN-VENN: Den suspenderte presidenten i FIE er styrtrik og regnes som en støttespiller for Vladimir Putin. Foto: SPUTNIK / Reuters

Det norske fekteforbundet er åpne om at de er imot russisk og belarusisk deltakelse i konkurransene. De stemte mot forslaget sammen med de nordiske og baltiske fekteforbundene. Likevel ble de altså nedstemt.

– Personlig er jeg sterkt imot russisk og belarusisk deltakelse. Det er helt feil å åpne for det. Det er også holdningen styret i Norges Fekteforbund har gått inn for, sier president i forbundet, Bjørn Faye.

– Er det aktuelt for Norge å droppe OL-kvalifisering, eller et eventuelt OL?

– Det har vi ikke tatt stilling til ennå. Vi er så «heldige» at vi ikke har noen som ligger an til å kvalifisere seg til OL. Norge er arrangør av et offisielt verdenscupstevne på høsten. Det er noe vi må diskutere, om vi skal søke om å beholde verdenscupstatusen eller ikke.

Ukraina trekker seg

Med andre ord, fremtidige fektekonkurranser kan foregå uten norske utøvere.

– Vi vil vurdere sterkt om norske fektere skal være med i konkurranser der de risikerer å møte russiske utøvere.

FIEs beslutning får NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt til å reagere sterkt. Samtidig mener han det ikke er noen stor overraskelse.

– Jeg synes det er et utrolig uheldig signal de sender. Jeg skulle ønske jeg var veldig overrasket, men det er jeg dessverre ikke, sier Saltvedt.

KRITISK: NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: Martin Leigland / NRK

Norge er ikke alene om å vurdere veien videre. Sammen med flere land skal de bestemme seg for om det er aktuelt å arrangere og delta i konkurranser med russere og belarusere til stede.

Det ukrainske fekteforbundet har allerede besluttet å droppe konkurranser med russisk eller belarusisk deltakelse. Det ble bekreftet i en pressemelding onsdag.

– I tillegg ble det diskutert spesifikke handlinger i lys av den ulovlige og skamfulle beslutningen FIE gjorde 10. mars 2023, da de åpnet for retur av representanter for det russiske og belarusiske fekteforbundet, skriver det ukrainske fekteforbundet.

Tyskland og Finland har også tatt grep. Begge nasjonene velger å avlyse sin planlagte verdenscup som følge av FIEs beslutning.

– Norge bør være klokkeklare på at de ikke aksepterer at russere eller belarusere er velkommen i noen sport. Her er det en OL-sport som også er på vei inn i kvalifisering til OL. Alt er feil med dette, og den moralske ryggraden bør de ha, mener Saltvedt.

Vinden kan ha snudd for IOC

Siden Russlands invasjon i Ukraina i februar 2022 har IOC anbefalt å utestenge russiske og belarusiske utøvere.

Likevel har vinden snudd noe den siste tiden, og IOC har åpnet for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års Paris-leker på særlige vilkår, deriblant at det må skje under nøytralt flagg og uten nasjonssymboler.

RUSSISKE MEDALJER: Russland er en stor nasjon innen fekting. Her etter at norske Bartosz Piasecki tok EM-bronse i Baku i 2015. Russiske Sergej Khodos (til venstre) tok sølv. Foto: JACK GUEZ / AFP

Argumentet har vært at idrett og politikk må holdes atskilt. Den holdningen får Faye til å reagere.

– Det har alltid vært politikk i idrett, og det kommer alltid til å være det. Det er et argument som brukes når man ikke vil snakke om det. Det er på en måte misbruk. Putin bruker sine utøvere for å få frem sine synspunkter, og da må resten av idrettsverden få spille det samme spillet, mener han.

OMSTRIDT: Thomas Bach har fått mye kritikk for sin håndtering av utestengningen av russiske og belarusiske utøvere. Foto: Lise Åserud / NTB

Det var nylig bråk i boksemiljøet av samme grunn. Russere og belarusere får nå delta i kampsporten, noe som har ført til en boikott fra flere land. Blant dem Norge.

– Nå tenker nok IOC at vi må tenke fred og at vi har hensikt utenfor politikken der vi ser på muligheten for at nøytrale utøvere kan delta. Noe sånt kommer, og det kommer til å bli brukt politisk for alt det er verdt i Kreml, og idretten vil bli misbrukt mer enn noen gang. Det kan potensielt ødelegge OL i Paris i 2024. Det kan ende i fullstendig kaos dersom flere idretter følger etter, sier Saltvedt.