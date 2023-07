Rabi slit eit halvt år etter kollapsen: – Føler at eg blir kvelt

– Det er veldig kjedeleg, eg tenkjer mykje på det. Du tenkjer alltid «er eg hundre prosent? Kor mykje kjem dette til å påverke meg på trening og konkurranse?». Samtidig prøver eg å berre vere positiv og gjere det eg kan, seier Rabi til NRK.

Han har akkurat lagt bak seg eit U23-EM som vart ein norsk fest, men ein skuffelse for han sjølv. På papiret var han ein medaljekandidat både på 5000 og 10.000 meter.

5000-meteren måtte han bryte og på 10.000 var han sjanselaus.

Blytungt år

Sanninga er at resultata vart omtrent som han hadde frykta. For 2023 har ikkje vore som stortalentet hadde håpa.

TALENT: Rabi er eit av dei største løpetalenta i landet. Her er han avbilda under NM i 2022. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

11. desember var Rabi ein av dei store favorittane i juniorklassen under EM i terrengløp i Torino, etter at han tok sølv i tilsvarande meisterskap året før.

Det enda med ein dramatisk kollaps. Rabi vart sendt til sjukehus i ambulanse og innlagt til observasjon.

Allereie dagen før fortalde han NRK at han hadde kjent seg litt slapp etter å ha hatt korona i forkant av meisterskapet. Då han kom heim frå Italia, vart det eit par veker med kvile. Så reiste han til Kenya på treningsleir.

– Eg fekk vondt i halsen etter eit par dagar. Det var veldig plagsamt. Eg trudde det skulle gå over i løpet av nokre dagar, men det har faktisk ikkje gått over. No er det nesten seks månader, konstaterer han.

HILSEN FRÅ SJUKEHUSET: Rabi vart lagt inn på sjukehus etter kollapsen i Torino. Foto: Privat

Korona-trøbbel

Grada av ubehag i halsen har variert. 12. februar sprang han 5 km gateløp i Monaco. Tida 13.49 var bra og kjensla ok, sjølv om halsen ikkje var det.

Så følgde to nye høgdeopphald, eitt i Flagstaff og eitt i Font Romeu. 18. mai sprang han ein 5000-meter i Stockholm på 13.34,28. Igjen ei ok tid og ei ok kjensle, alt teke i betraktning.

26. mai testa han igjen positivt for korona. Det bidrog på ingen måte positivt.

– Det er veldig slitsamt, eg føler at det plagar meg ein del på trening. Halsen er veldig slimete. Eg føler at eg blir kvelt, nesten, nokre gonger, erkjenner Rabi.

For vel ein månad sidan var han igjennom ei rekkje undersøkingar på Olympiatoppen.

– Dei sa at eg hadde astma, og så byrja eg med astmamedisin. Men eg kjenner ikkje at det hjelper noko særleg, seier Rabi.

I midten av august skal han inn til nye testar. Akkurat no er det berre éin ting som driv han; håpet.

– Anten må eg jo berre gi opp, eller halde fram med å trene – og håpe at det går over, seier Rabi.

– Må ta ein fot i bakken

NRK sin friidrettskommentator, Jann Post, har følgt Rabi tett dei seinaste åra. Han synest det er leitt å høyre om den tunge sesongen til løpetalentet.

KOMMENTATOR: Jann Post. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

– Det er synd at eit så stort talent skal slite over så lang tid. No har det gått så lang tid at ein må ta ein fot i bakken og finne ut av det for godt før ein stressar og pressar kroppen for mykje framover, seier Post.

Han er tydeleg på at Rabi har fleire val enn å gi opp eller halde fram med å trene.

– Det finst ei mellomløysing: Ein kan ta ein pause, gjere nokre grundige sjekkar for å finne ut av dette og ta den kvilen kroppen treng før ein eventuelt byggjer seg opp mot ein ny sesong. Det vil alltid vere nye løp og mål ein kan setje seg, seier han og legg til:

– Men ein må vere frisk, ein må kunne trene og gjere det som trengst for å få maksimalt ut av talentet og karrieren. Det er så mange som satsar, så ein klarer ikkje det om helsa hanglar.