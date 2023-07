Søndag var han bare 14 hundredeler fra å vinne sitt første Diamond League-løp i karrieren. Med det viste Nordås for alvor at han kan kjempe om edelt metall i VM neste måned.

Slik så det ikke ut før årets sesong. Den tidligere 5000-meterspesialisten røk ut i forsøket på samme distanse i OL i 2021 og i VM i fjor. I EM ble det en 17.-plass i finalen. Nordås var sønderknust etter løpet.

Denne sesongen har det meste handlet om 1500 meter. Den personlige rekorden har blitt senket fire ganger, fra 3.36,23 til 3.29,47.

24-åringen er i ferd med å etablere seg som en toppløper.

SJOKKERE: Narve Gilje Nordås (t.h.). Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

– Dessverre har det blitt så gale

Det gir også en ny økonomisk hverdag, avslører Nordås på et spørsmål om hvordan han trives på høydeleir i sveitsiske St. Moritz.

– Det er klart at det koster mye penger, men nå begynner jeg å tjene en god del penger, for å si det rett ut.

Vi prøver å spørre om man virkelig kan tjene så bra som friidrettsutøver, som først slo ut i full blomst inneværende sesong.

– Dessverre har det blitt så gale. Det er mye folk som er interessert nå, for å si det sånn. Det stresser meg litt at det er så mange som vil ha deg.

– Hva mener du med at det stresser deg?

– Jeg har fått litt hjelp av en agent som heter Nic Bideau fra Australia. Jeg har ikke signert med ham ennå, men han får henvendelser, Gjert får henvendelser. Jeg får henvendelser. Det synes jeg er litt slitsomt. Jeg har sagt til dem: «Ikke nå. Dette er ikke tiden. Vent til etter VM», sier Nordås, og markerer med armene at han vil roe ned.

Bideau bekrefter at det er interesse rundt Nordås, men at det ikke vil bli tatt noen avgjørelser før etter VM.

Gjert Ingebrigtsen: – Det har sin pris

Trener Gjert Ingebrigtsen mener han ikke skal tenke på avtaler og kontrakter, for da er fokus på feil sted. Den type henvendelser skal gå gjennom andre. Samtidig mener han Nordås har seg selv å skylde for pågangen.

– Han har nok gjort seg for mye tilgjengelig, spesielt i sosiale medier. Det har sin pris. Det å være så tilgjengelig. Vi vil nok dempe det relativt kraftig fremover og stenge verden litt ute, slik at han får fokusert på oppgavene før VM, snarere enn å spamme alt som skjer i sosiale medier, sier Ingebrigtsen til NRK, mens han sitter i bilen på vei til St. Moritz – og fortsetter:

VIL ROE NED: Gjert Ingebrigtsen ser helst at Narve Gilje Nordås bruker mindre tid på sosiale medier. Foto: Geir Olsen / NTB

– Det blir en tidstyv og en energityv. Det at han skjønner det selv. Han må kjenne på de tingene selv. Pågangen skyldes at han har vært veldig tilgjengelig. Han har kanaler i alle retninger, sier den erfarne treneren.

Han forklarer at den største forskjellen er at det er enklere å planlegge hvor han skal løpe. Nå slipper de å lete seg frem til «bakgårdsstevner». Prestasjonene i Oslo og London gir fornyet tillit i Diamond League. Jærbuen er allerede klar for 1500 meter i Zürich, like etter VM.

– Når muligheten åpner seg i Diamond League, så blir livet hans mye lettere. Da kan du planlegge hvor du skal løpe.

SE LØPET: Narve Gilje Nordås sjokkerte verdenseliten i London søndag. Du trenger javascript for å se video. SE LØPET: Narve Gilje Nordås sjokkerte verdenseliten i London søndag.

Dominerte foran 50.000

Alle pilene har pekt i samme retning denne sesongen. Personlig rekord og VM-kravet er innfridd på 1500 meter og 5000 meter. Han har spilt en av hovedrollene i Diamond League – og seiler opp som en klar kandidat til å ta medalje i VM, bak Jakob Ingebrigtsen og spanske Mohamed Katir. Ingebrigtsen og Nordås er enige om at løpet i London var det beste hittil.

– Dette var bedre enn Bislett, mener jeg. Tiden var ett sekund dårligere, men dette var et så mye mer dominant løp enn Bislett. Jeg er mer fornøyd med dette. Dette er sterkere. På Bislett lå jeg bare bak. Jeg var ikke med, dominerte ikke feltet og var aldri oppe. Her inne var jeg en av hovedaktørene. Det er så mye bedre og sterkere, sier Nordås.

Men selv om han er klar for to distanser i VM, er Nordås klar på at han helst vil unngå 5000 meter. Den er mest aktuell om det skulle skje uhell i forsøk eller semifinale på 1500-meteren.

– Det kommer løp etterpå. Det kommer Brussel Diamond League, Zürich Diamond League ..., sier Nordås, som er sikker på at han blir å se i finalen i Eugene i midten av september.

PS! Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås er nordmennene som er kvalifisert til 1500 meter i VM i Budapest. De to er også klare for 5000 meter, mens Magnus Tuv Myhre, Awet Kibrab og Henrik Ingebrigtsen kan komme med via ranking. Fristen for å kvalifisere seg til mesterskapet går ut 30. juli.