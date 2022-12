Qatarsk TV hånte Tysklands VM-smell: – Ser ikkje ut som dei bryr seg

Nytt ellevilt Hovland-slag: – Ble helt satt ut

Viktor Hovland var i delt ledelse etter den første runden i Hero World Challenge, blant annet takket være en eagle på hull 14, et par 4-hull hvor han nesten gjorde hole-in-one.

Det spektakulære spillet fortsatte under fredagens runde. Etter å ha gått de fem første hullene ett slag over par, gjorde han eagle på det sjette hullet. Der senket han innspillet på par 5-hullet, med en vaskekte slam dunk - altså at ballen landet direkte rett i hullet uten å sprette i forkant.

TV-sendingen startet en stund etter selve slaget, slik at Per Haugsrud og kommentatorkollega Henrik Bjørnstad visste at Hovland hadde gjort eagle, men ikke hvordan det hadde skjedd. Og det virket knapt som om de forstod hva som hadde hendt da slaget først ble vist på TV.

– Jeg ble helt satt ut jeg, nå. For en luring, altså, sa Discovery-kommentator Haugsrud.

Etter 16 spilte hull er Hovland tre slag under par for dagen, totalt seks slag under par for turneringen. Han er med det alene i ledelsen, ett slag foran Tom Kim.

Du kan se turneringen på Discovery+ og Eurosport.