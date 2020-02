Sundgot-Borgen tok til Twitter i morgentimene tirsdag – noen timer før verdens beste langrennsløpere skal i aksjon i en knalltøff sprintløype.

Overfor NRK utdyper Sundgot-Borgen kritikken.

REAGERER: Professor Jorunn Sundgot-Borgen går hardt ut mot løypeprofilen på dagens sprint i Åre. Foto: Jørn Tveter / NRK

– Jeg synes det er forferdelig trist i forhold til at de igjen favoriserer de letteste utøverne i en så viktig konkurranse. Det skal være en sprint, og det å løfte seg opp de 750 meteren for utøvere som har litt mer å dra på enn de letteste, det synes jeg blir veldig veldig urettferdig.

Og selv om FIS har uttalt tidligere at de tar det på alvor, er professoren kritisk til utviklingen.

– Jeg registrerte at lederen i langrennskomiteen i FIS Vegard Ulvang, i januar uttalte at de har tatt konsekvensen av vektproblematikken i løypedesign, og det er veldig bra. Men jeg ser jo at neste års VM går i veldig tunge løyper, som da favoriserer de lette utøverne.

Skjønner ikke kritikken

Renndirektør Pierre Mignerey har hatt nok å stri med siden han ankom den andre Ski Tour-destinasjonen i Åre.

Først da en rekke smørere nektet å akseptere de helsefarlige arbeidsforholdene i en garasje like ved skistadion. Senere da han i fanget fikk saken der Finland var svært opprørte over boforholdene noen mil utenfor Åre.

Nå reageres det – igjen. Denne gangen fra norsk hold om løypeprofilen.

– Det jeg kan si er at hvis vi går gjennom hele verdenscupsesongen, så føler jeg at vi har stort mangfold på konkurransene vi har. Det er klart at en slik sprint som i dag favoriseres lette utøvere i begge kjønn. Det er klart. Men vi har ganske flate løyper av og til, og jeg har ikke inntrykk av at vi alltid bruker løyper som driver langrenn i en retning at vi forfordeler lette utøvere.

AVVISER: Renndirektør Pierre Mignerey forstår ikke kritikken fra den norske professoren. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Men vi sender ikke ut noe signal her! Vi har mangfold. Betyr det at vi bare skal gå lette løyper? Vi prøver å vise at langrenn, det er en idrett man kan praktisere i mange typer landskap, steder med ulike profiler på omgivelsene. Vi prøver å hente inn ulike ting til sporten og ikke bare gå i en retning. Og vi skal definitivt ikke gå i en retning der langrenn bare er for tynne utøvere. Jeg skjønner virkelig ikke kritikken, sier Mignerey.

Dette er ikke første gang professoren har langet ut mot norsk langrenn. Sundgot-Borgen har tidligere slått full alarm om spiseforstyrrelser i langrenn.

Tidligere i år var Sundgot-Borgen ute og kritiserte skiledelsen etter at mellom annet Ingvild Flugstad Østberg og svenske Frida Karlson fikk startnekt.