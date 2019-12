Professoren ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges Idrettshøgskole, som også spesialist på spiseforstyrrelser og vektregulering hos idrettsutøvere, møter kraftig motstand hos den aller største stjernen i skisirkuset.

Therese Johaug er på plass i verdenscupbyen Davos og helt uenig med Sundgot-Borgen. Hun legger ikke skjul på at hun blir kraftig irritert over utspillet.

To startnekter

To av sportens mest profilerte utøvere har fått startnekt denne sesongen. Først var det Ingvild Flugstad Østberg som i november ikke oppfylte enkelte krav i helseattesten til skiforbundet.

Denne uken kom også nyheten om at Sveriges store stjerne Frida Karlsson har fått startnekt til verdenscupen i Davos.

Ingen av de to utøverne har knyttet startnekten direkte til vekt, men støtteapparatet har i begge tilfeller sagt at det dreier seg om et helhetsbilde, der blant annet trening, hvile og næringsinntak spiller inn.

I tiden etterpå har debatten gått både i media og langrennsmiljøjet, om inntak av næring opp mot stor treningsmengde - og vektproblematikk.

FORTALTE OM HELSEUTFORDRINGER: Ingvild Flugstad Østberg, her under langrennsåpningen på Beitostølen. Der meddelte hun at hun ikke kom til å starte skirenn. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

I et intervju med NRK velger Sundgot-Borgen for første gang å være klokkeklar i den påfølgende debatten. Hun understreker at hun ikke uttaler seg om de konkrete sakene rundt Østberg eller Karlsson, men på generelt grunnlag.

På et direkte spørsmål om hva hun oppfatter skjer i toppen av internasjonal langrenn, innleder professoren med å si at «det er et vanvittig fokus på kroppssammensetning».

Hun mener det har ført til at «de som ikke er anatomisk og biologisk født med de samme slanke lemmene, etterstreber det idealet som ser ut til å føre frem til seier».

– Vanskelig å forstå

Sundgot-Borgen mener utøvere i enkelte tilfeller setter i gang prosesser for å endre kroppssammensetning på egenhånd, uten at noen verken har anbefalt det eller ment at det er nødvendig.

Hun mener det er risiko for at ting kan gå galt dersom dette skjer uten tett dialog med et støtteapparat - eller i verste fall at ingen fanger det opp.

– Jeg har nylig hatt en 16-åring, en på 19 og en 21 hos meg som var altfor tynne. De har ikke noe støtteapparat rundt seg. Da kan man forstå at det kan gå for langt, sier Sundgot-Borgen.

– Men det er vanskelig å forstå at det går for langt med de som har et kyndig støtteapparat rundt seg. Det skal ikke skje, legger hun til.

EKSPERTER: To av Norges mest profilerte personer på temaet spiseforstyrrelser, Runi Børresen (t.v) og Jorunn Sundgot-Borgen ved NIH, ga en praktisk tilnærming til trenere om idrett og spiseforstyrrelser i Oslo i 2009. Foto: Morten Holm

– Jeg forstår deg dit at du er kritisk til det norske og svenske skiforbundet?

– La meg si det sånn: Jeg synes det er veldig merkelig at så gode utøvere på så høyt nivå ikke blir fanget opp og ivaretatt tidligere i en sånn prosess. På generelt grunnlag er det skremmende, svært uheldig og uvirkelig. De har et kompetent støtteapparat rundt seg. De skal ikke komme i en sånn situasjon.

– Forbundets ansvar

Sundgot-Borgen forstår at utøvere på landslagsnivå tar ut de marginene som er mulig. Men forutsetningen for å optimalisere vekt og kroppssammensetning handler om svært tett oppfølging, mener hun.

– Jeg vil ikke uten videre kritisere helsepersonellet når startnekt forekommer, men det forteller meg at kapasiteten i særforbundets helseteam ikke er tilstrekkelig til den tette oppfølgingen vektproblematikk krever, sier hun.

Professoren mener det først og fremst er et treneransvar, men at det i neste rekke er forbundets ansvar å gi dem kompetansen de trenger.

– Får ikke treneren ressurser til den kapasiteten han trenger for å ivareta den tette oppfølgingen, er det et særforbunds ansvar – det skjer under deres regime, er den knallharde beskjeden fra Sundgot-Borgen.

SVENSK STJERNE: Frida Karlsson, her i aksjon under verdenscupen i finske Ruka. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Kjenner meg ikke igjen

Therese Johaug er denne uken på plass i Davos for nye konkurranser i verdenscupen. Skistjernen reagerer kraftig på kritikken som NRK legger frem fra professor-hold.

– Hun vet ingenting om hvordan vi og jeg jobber med helseteamet, legen og de som jobber tettest med oss. Jeg føler det er helt feil av henne å si hvordan vi i langrenn jobber innad i laget. For disse sitatene kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Johaug.

KLAR I TALEN: Therese Johaug, her på plass under et pressetreff i Davos fredag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

NRK påpeker at Sundgot-Borgen sier at vurderingen hennes er på generelt grunnlag. Men Johaug er ikke til å rikke.

– Hun vet jo ikke hvordan Øystein Andersen (landslagslege, journ.anm.) har snakket med meg. Oppfølgingen fra skiforbundet har vært der hele veien. At hun skal si at det er uvirkelig at utøvere kan havne i en sånn situasjon, det er feil.

Johaug er klar på hvem som har ansvaret. Hun mener det ligger et annet sted enn forbundsledelsen.

– Det er en selv som utøver som må sørge for å trene mindre, spise mer, hvile mer og kutte sponsoraktiviteter for å sørge for at en selv er på startstreken. Da hjelper det ikke at leger, trenere eller fysioer passer på meg, sier Johaug – og avslutter slik:

– Jeg blir irritert, for å være helt ærlig.

Inviterer Sundgot-Borgen på samling

Langrennssjef Espen Bjervig sier at Sundgot-Borgen ikke vet hvordan langrennslandslaget jobber med disse spørsmålene ettersom hun ikke er en del av deres miljø.

– Jeg vil heller invitere henne inn for å se hvordan vi jobber. Så trenger vi støtte fra fagpersoner som henne på den helseattestordningen, heller enn at man kritiserer måten vårt helseteam og apparat er.

– Dette har to sider. Utøveren har et ansvar og vi har et ansvar for å hjelpe dem. Så vil jeg invitere henne til å bli med oss på samling og høre hvilke uttalelser hun har etter det, sier Bjervig.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Langrennssjef Espen Bjervig, her fotografert under langrennsåpningen på Beitostølen i november. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Jorunn Sundgot-Borgen understreker at hun synes det er bra at retningslinjene i helseattesten benyttes, at det får konsekvenser, som i Karlsson og Østbergs tilfelle, og tror at det på sikt kan ha en preventiv effekt.

Hun er imidlertid opptatt av at det må skapes en kultur der det ikke er akseptabelt at unge utøvere spiser for lite over tid og hun vil ikke høre snakke om argumentet om at «man trener hardt over tid».

– Alle vet at når man gjør det, så skal man øke energiinntaket. Hvis du tør å spise mat og innta noen kaloribomber, så klarer du det fint.