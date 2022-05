Preget Henderson fikk trøst av Klopp: – Jeg er knust

– Jeg er åpenbart skuffet. Jeg er knust, sier Jordan Henderson, halvannen time etter å ha gått av banen som tapende mesterligafinalist.

Han er kun den andre Liverpool-spilleren for kvelden som kaster blikket sidelengs og opp fra betongen i underetasjen av mektige Stade de France. Henderson tar seg tid til ett stopp foran britiske medier, VG og NRK.

– Vi klarte ikke å finne veien til nettmaskene. Vi klarte bare ikke å få den flaksen vi trengte, sier Henderson.

Rødtrøyenes kaptein spilte 77 minutter mot Real Madrid. Han bidro til at de lenge hadde et overtak på banen, men klarte ikke å forhindre at det ble et nytt finaletap mot spanjolene, slik det ble i 2018.

– Det er fortsatt vanskelig å takle det. Det er vanskelig å snakke om det. Det føltes ut som om vi hadde 3–4 gode sjanser.

Men det ble ingen mål av sjansene.

Thibaut Courtois sto som en vegg for Real Madrid, og i andre enden satte Vinicius Jr. kampens eneste mål.

Kroppsspråket og måten Henderson snakker på oser av skuffelse. For noen uker siden ble det snakket om at Liverpool kunne vinne fire titler i sesongen 2021/22. FA-cupen og ligacupen var allerede innkassert.

Sist søndag røk Premier League-tittelen etter en enorm snuoperasjon fra Manchester City mot Aston Villa.

– Vi har gitt alt

Og sent lørdag kveld skjønte spillerne at det ikke ble flere enn to pokaler.

– Vi har gitt alt hele sesongen, og vi kan ikke gjøre mer enn det, sier Henderson.

TUNGT: Jordan Henderson (f.v.), Virgil van Dijk og Thiago etter at Vinicius Jr. sendte Real Madrid i føringen. Foto: LEE SMITH / Reuters

Liverpool-manager Jürgen Klopp sa til BT Sport at fansen måtte booke hotellrom i neste års finaleby, Istanbul, med en gang. De skulle tilbake.

– For å være ærlig er han veldig god i disse situasjonene. Han ser det større bildet. Som spiller er det vanskeligere, men vi skal bruke dette til å bli bedre og sterkere, sier Henderson, som forteller at Klopp tok ordet i garderoben etter kampen.

Gjennomfører parade søndag

– Han sa det vi snakker om. Vi har gitt alt hele sesongen i hver turnering. Noen ganger så får man ikke det man fortjener, som var tilfelle i kveld.

Klopp trøstet Henderson og resten av spillerne på gresset etter kampen.

Den engelske 31-åringen var blant dem som var mest synlig preget av tapet. Han håper imidlertid at de om noen uker skal kunne se tilbake på sesongen som noe positivt, selv om det virker vanskelig nå.

TRØSTET: Jürgen Klopp delte ut klemmer til spillerne sine etter kampen. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Når engelskmennene returnerer til Liverpool søndag, vil de bli hedret med en parade gjennom byen for å feire sesongen.

– Selv om ingen på denne planeten kan skjønne hvorfor vi skal ha en parade i morgen, kommer vi fortsatt til å gjøre det. Jeg håper virkelig alle som har muligheten til å komme til Liverpool er der i morgen og feirer den fantastiske sesongen vi har hatt sammen, sier en revansjelysten Klopp etter kampen.