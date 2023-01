Poromaa innrømmer at fredagen ble av det tøffe slaget. Først pådro han seg gult kort for skøyting under klassisksprinten, deretter felte han en illsint franskmann. Juryens konklusjon ble nedslående. Svensken ble diskvalifisert og mottok en straff på tre minutter i Tour de Ski-sammendraget.

– Jeg mistet hodet veldig mye, jeg tror jeg ville for mye, og da tok jeg dårlige beslutninger. Straffen blir veldig hard, men jeg får bare kjøpe det og unngå å sette meg i en sånn situasjon, sier Poromaa til NRK.

Svensken har nettopp fått vist seg frem i den nest siste etappen av Tour de Ski. Slik ting ble føler han at han ikke hadde noe å tape, så han kunne like gjerne gi det et forsøk. I spurten ble han nummer seks. Formen er knallbra.

– I en tour ligger alle premiepengene i sammendraget. Jeg har vært på reise i en måned og ikke dratt inn en krone, da blir det tøft, det blir et jævlig hardt slag, erkjenner Poromaa – og legger til:

– Jeg kunne like gjerne reist hjem, men jeg føler har så bra sjans i dag at jeg blir her, men det er jo egentlig forgjeves.

Poromaa ville ligget likt med Hans Christer Holund på en 6.-plass før søndagens avsluttende etappe uten den tre minutter lange tidsstraffen. Da ville han kjempet om sekssifrede beløp.

Nå ligger han på 26. plass og ligger dermed an til å måtte forlate Tour de Ski uten en eneste krone.

Ber FIS se på tidsstraffen

NRK-ekspert Fredrik Aukland er krystallklar at regelverket som foreligger må følges. Samtidig mener han tiden er moden for at Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) ser nærmere på tidsstraffen:

NRK-ekspert: Fredrik Aukland. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Tre minutter er det samme som å si at Tour de Ski er over. Det hadde ikke vært nødvendig med så streng tidsstraff. Da oppstår også muligheten for at de som får en slik straff tidlig står av hele Tour de Ski, som heller ikke er ønskelig.

For det var akkurat det som skjedde da Frida Karlsson, Poromaas kjæreste, sist sesong mottok samme tidsstraff.

– Jeg synes det er litt hardt. Det hadde holdt å bli sist i løpet, det hadde vært nok straff. Selv om det var en stor feil jeg gjorde i fjor og som William gjorde i går, så får man ingenting ut av ... Touren blir virkelig ødelagt, sier Karlsson.

Rennsjefen: Tar ikke hensyn til tapte premiepenger

Michal Lamplot tok i høst over som rennsjef for langrenn i FIS. Han vedgår at en det er en streng straff.

– I Tour de Ski-sammenheng så er selvsagt tre minutters tidsstraff mye. Men tidligere kunne en diskvalifikasjon bety at utøveren ikke fikk fortsette i Touren i det hele tatt. Så en tidsstraff er en måte en utøver kan fortsette og fullføre Touren, sier han.

Lamplot forteller at alle reglene kan bli gjennomgått, men at så vidt han er klar over, så var det ingen diskusjoner om å endre regelen etter forrige sesong.

– Når juryen tar avgjørelsen (om å diskvalifisere en utøver), legger de kun til grunn det som har skjedd i rennet. Definitivt ikke tapte premiepenger eller lignende, sier han.

Klæbo: – Da er du sjanseløs

Tour de Ski-kongen Johannes Høsflot Klæbo synes spørsmålet om straff er vanskelig. Han tilbrakte deler av julen med Poromaa i Davos og har så vidt rukket å snakke litt med ham om det.

– Jeg syns selvfølgelig det er strengt. Han har ligget i høyden hele julen for å kjempe i Tour de Ski for å være med å kjempe. Han lå der som nummer seks eller syv, så gjør han en feil som gjør at han får tre minutter i banken. Da er du i teorien sjanseløs. Da er touren ødelagt.

DUO: William Poromaa og Johannes Høsflot Klæbo setter utfor i front av hovedfeltet under lørdagens etappe i Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB

Klæbo mener det er noe som må opp til vurdering:

– Man kan diskutere i evig tid, men man er nødt til å se på det.

Calle Halfvarsson føler med landsmannen. Han opplevde selv å bli diskvalifisert etter å ha spurtet inn til 3.-plass i Ruka tidligere i sesongen. Svenskenes veteran synes straffen er hard, men mener han gjør seg litt bort når han pådrar seg to gule kort i samme sprintrenn.

– Jeg lider med William, men synes det skal være harde straffer, så løpere tenker seg om og vet at de ikke kan ødelegge for andre. For ødelegger jeg for andre, så ødelegger jeg for meg selv. Jeg tror det er et ganske bra regelverk, sier Halfvarsson til NRK.