Overrasket og slo alle landslagsløperne – NRKs eksperter mener Slind bør til VM

– Hun har vel markert seg inn mot et VM-uttak med denne herlige prestasjonen, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland etter at Slind ble nummer seks på den klassiske fellesstarten i Val di Fiemme lørdag.

Slind satser på langløp og er ikke på det norske langrennslandslaget. Likevel slo hun landslagsløperne og var beste norske på 15-kilometeren.

– Det var en del som var kritiske til at hun fikk gå verdenscup på Beitostølen i desember og mente at andre norske løpere som satser helhjerta på vanlig langrenn skulle få sjansen, men det er klart at Astrid Øyre Slind har i hvert fall gitt svar på tiltale her og er superaktuell i den norske VM-troppen, sier ekspert Torgeir Bjørn, og fortsetter:

– Bør inn i troppen

– Hun bør jo inn i den norske VM-troppen, spørsmålet er hvilke øvelser hun i så fall er kvalifisert for.

Slind har avslørt at hun har en liten drøm om å både gå 30 km klassisk fellesstart under VM i Planica lørdag 4. mars og det ni mil lange Vasaloppet dagen etter. Til tross for ekspertenes vurderinger, tviler hun på at det blir VM-tur.

– Jeg tror jeg måtte ha vært på pallen i dag, sier hun til NRK.

– Langløp hvis jeg ikke dør

Astrid Øyre Slind er nemlig ikke helt fornøyd med måten hun avsluttet løpet på.

– Jeg er irritert på meg selv for at jeg ikke klarte å holde meg inne i topp fire. Jeg er ikke så god teknisk at jeg klarer å gå på lite feste. Det hadde vært artig å være med gruppen inn, sier sist vinters vinner av både Vasaloppet og Birkebeinerrennet til NRK

– Blir det langløp eller verdenscup nå fremover?

– Det blir langløp i starten uansett, neste helg, hvis jeg ikke dør i mellomtiden, skulle jeg til å si. Planen er langløp, så tar jeg vel en prat med dem om jeg bør gå noe mer eller om det er ferdig nå.

Vil ha svar – får det ikke

Med andre ord: Slind vil ha et svar fra landslagsledelsen på om hun fortsatt er VM-aktuell.

– De som allerede er høyaktuelle har vært på pallen, hele gjengen. Det spørs om det var litt for dårlig, men jeg får høre om det er noen sjanse eller hva jeg bør gå for å kvalifisere meg.

– Er det et dilemma?

– Det kan hende. Jeg må høre med Stig Rune Kveen om det er et dilemma eller om jeg er ute.

IMPONERTE: Astrid Øyre Slind (t.h.) var den norske løperen som klarte å gi utenlandske konkurrenter tøffest kamp i lørdagens fellesstart. Foto: Alessandro Trovati / AP

Noe klart svar får hun imidlertid ikke ennå.

– Det er for tidlig å si. Nå skal vi gjøre oss ferdig med touren, så du får ikke svar på det nå, sier Kveen, som legger til at han synes Slind gjorde et kjempeløp lørdag.

– Hun må fortsette å gå fort på ski, det er bestandig veldig positivt. Vi må prate med Astrid, høre hva hun tenker selv og hvilke løp vi ser for oss hun bør gå fremover, sier Kveen, og legger til at NM potensielt blir viktig som et kvalikrenn.

Tysk seier

Katharina Hennig sørget for tysk seier lørdag, etter å ha spurtet ned svenske Frida Karlsson og finske Kerttu Niskanen. Deretter fulgte Rosie Brennan fra USA og Teresa Stadlober fra Østerrike.

Henning er olympisk mester i lagsprint fra sist vinter, men dette var hennes første verdenscupseier.

Tiril Udnes Weng fikk det tungt mot slutten, og endte på sjuendeplass, 29,2 sekunder bak Hennig. Det betyr at hun beholder andreplassen i sammendraget når bare klatreetappen opp den beryktede «monsterbakken» gjenstår.

Frida Karlsson har i praksis avgjort touren i sin favør. Hun har 1.12 å gå på til Udnes Weng og 1.37 til Kerttu Niskanen.

Weng vurderer å bryte

Heidi Weng ble nummer ni på lørdagens etappe og er på åttendeplass sammenlagt før siste etappe. Den er det imidlertid ikke sikkert at hun går, avslører hun overfor NRK.

– Ikke fordi jeg ikke vil, men jeg vet faktisk ikke om det er verdt det. Jeg må ta en ny vurdering og se hva jeg skal gjøre i morgen. Jeg er litt gira på å komme meg hjem, for å være ærlig, sier hun.