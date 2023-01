Bekreftet: Ronaldo mister flere Al-Nassr-kamper

Cristiano Ronaldo må også stå over to Al-Nassr-kamper som følge av en utestengelse fra tiden i Premier League når han blir registrert.

Det bekrefter en anonym kilde innad i Al-Nassr overfor AFP.

– Karantene er gjeldende når han er offisielt registrert, sier den klubbansatte.

Ronaldo har fått karantene som følge av at han slo en mobiltelefon ut av en supporters hånd i bortekampen mot Everton sist sesong. Ifølge det Internasjonale fotballforbundet (Fifa) skal karantene følge spilleren ved klubbskifte.

Portugiseren er uansett ikke registrert for sin nye klubb ennå. Det er grunnet at grensen for utenlandske spillere er oppfylt. AFP skriver at det er ventet at Ronaldo blir registrert om kort tid.

Al-Nassr spiller mot Al Taee fredag ettermiddag.

