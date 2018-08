Cristiano Ronaldo skulle bare spasere ballen i mål, men en liten berøring fra Lazio-keeper Thomas Strakosha var nok til at innlegget fra Joao Cancelo endret retning.

Til tross for det fikk Ronaldo dratt med seg ballen med sin høyre fot. Avslutningen hans ble likevel stoppet – av hans venstre fot.

Sekunder senere kunne portugiseren likevel koste på seg et smil, da lagkamerat Mario Mandzukic var på plass og dunket inn returen fra Ronaldos ankel.

33-åringen noterte seg slik for en utradisjonell målgivende pasning i 2-0-seieren til Juventus.

Pjanic på volley

Det var store forventninger knyttet til superstjernens første kamp på hjemmebane i Torino etter overgangen fra Real Madrid.

STØTTE: Begge lags spillere kom inn på banen i T-skjorter med støttebudskap etter brokollapsen i Genoa i midten av august. Foto: MASSIMO PINCA / Reuters

I første omgang var det imidlertid bosnieren Miralem Pjanic som stjal overskriftene. Etter en halvtime sendte han vertene i ledelsen da han smadret ballen i hjørnet på volley.

Full pott

Juventus står dermed med full pott etter to serierunder. De regjerende seriemesterne vant 3-2 over Chievo i serieåpningen – også da uten at Ronaldo fikk satt ballen i mål.

Lazio står uten poeng etter to serierunder. Simone Inzaghis menn tapte 2-1 mot Napoli i serieåpningen.