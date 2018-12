Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Da Ole Gunnar Solskjær møtte pressen etter hjemmedebuten på Old Trafford, lurte journalistene på hva som har skjedd med Paul Pogba. Spilleren som ble benket under Solskjærs forgjenger José Mourinho, men som har blomstret under nordmannen og plutselig smiler på banen igjen.

– Det er denne Paul jeg kjenner. Det er han jeg har kjent siden han var på ungdoms- og rekruttlaget. Han har alltid vært en glad gutt og det skal du være når du spiller for Manchester United, sa Solskjær om matchvinneren i 3-1-seieren over Huddersfield.

– Han er Manchester United tvers gjennom, og vet hva det betyr å spille for en klubb som United.

Håper familien er stolt

SÅ KAMPEN: Kona Silje så mannens managerdebuten på hjemmebane sammen med deres tre barn. Bildet er fra Gullballen-utdelingen i 2009. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Allerede før kampstart ble den ferske manageren hyllet av United-fansen.

– Det føltes spesielt å gå ut på der. Å høre publikum synge sangen min allerede da jeg kom ut på banen før kampen startet, forteller Solskjær.

Han innrømmer at han både er ydmyk og stolt over seieren i returen på Old Trafford. Og på plass på tribunen var familien fløyet inn fra Norge. Ifølge VG var både kona Silje og deres tre barn tilstede.

– Jeg håper familien min er stolt. Og at familien hjemme i Norge som så kampen på TV er stolt. Det har vært en fantastisk dag som jeg aldri vil glemme.

– Utrolig fornøyd

– Vi vil tilbake der vi kjører over motstanderne fra start. Vi vil ha tilskuerne opp og stå, sa Solskjær før Old Trafford-returen.

Det ønsket ble, i alle fall delvis, innfridd.

Det første kvarteret var riktignok ikke noe å skryte av, men resten av kampen var det ingen tvil om hvilket lag som hadde kontroll. Etter Nemanja Matics 1-0-scoring fortsatte United å presse høyt og jakte nye scoringer, i stor kontrast til den taktikken man har sett Mourinho kjøre.

Det er nok liten tvil om hvilken taktikk Paul Pogba foretrekker.

Den franske stjernespilleren har fått både selvtillit og spilletid med nordmannen bak roret, og takket for tilliten med to praktfulle scoringer foran mer enn 70 000 elleville United-fans.

– Jeg er utrolig fornøyd med han. Jeg er fornøyd med hele laget, sa Solskjær like etter kampslutt, før han innrømmet at det ikke var den beste kampen han United har spilt.

Roser de Gea

Det var Huddersfield som stod for kampens første store sjanse, da et langt innkast endte hos Kongolo som sendte ballen like over mål fra seks-syv meter. Fra da av var det de rødkledde som styrte, og kampens første mål kom like før halvtimen var spilt.

Corneren fra Marcus Rashford havnet hos Victor Lindelöf på første stolpe, som fikk stusset ballen bakover. Via en Huddersfield-skulder havnet kula i beina på Nemanja Matic som satte ballen i åpent mål.

Etter pausen disket David de Gea opp med en klasseredning da avslutningen til Huddersfields' Laurent Depoitre var på vei opp i krysset.

– Det er en av de beste redningene jeg noen gang har sett. Det var et viktig øyeblikk for oss, sier Solskjær etter kampen.

TILBAKE: Paul Pogba viste at skuddfoten er av øverste klasse. Foto: OLI SCARFF / AFP

Pogba-dobbel

Men den aller største helten i kveld var utvilsomt Paul Pogba.

Franskmannen som ikke engang fikk sitte på benken den siste tiden under Mourinho som manager, viste at han fremdeles er en verdensklassespiller. Under norske Ole Gunnar Solskjær.

Hans første scoring kom etter strålende forarbeid av Juan Mata og Ander Herrera. Fra ti meter satte franskmannen bredsiden til og klistret ballen nede i venstre hjørne.

Pogba sendte ballen i samme hjørne et kvarter senere, men skjøt fra 20–25 meter denne gangen. Jubelen på Old Trafford var enorm.

– Han tar det ansvaret han er kjent for å løpe fra, kommenterte TV 2s Øyvind Alsaker.

Ønsker seg null baklengsmål

På tampen sørget Mathias Jørgensen for at Solskjær ikke klarte å holde nullen. Dansken satte ballen i mål etter et frispark, og dermed endte det 3–1 i Manchester.

– Jeg synes det var et fantastisk resultat. Jeg er veldig fornøyd med tre poeng, og jeg kan ikke ønske meg noe mer når vi scorer tre mål. Eller, jeg kan ønske meg null baklengs, men gutta har lovet meg det snart, smilte Solskjær.