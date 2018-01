– Han våknet til tett nese og hosting natt til mandag, så han har fått en forkjølelse, sier Northugs trener Stig Rune Kveen til NRK.

Northug gikk Skandinavisk Cup-renn i Piteå i helgen, men mislyktes fullstendig. Etter konkurransen i Sverige ble han forkjølet.

Northug måtte også stå over den nasjonale åpningen på Beitostølen på grunn av sykdom.

– Vi angrer ikke på at vi dro til Piteå. Han følte at han var klar. Han var frisk og rask, og det hadde gått bra på trening de siste dagene før Piteå.

– At skiløpere blir forkjølet, skjer bare. Dessverre er det sånn, forteller Kveen.

KRITISK: Northugs trener Stig Rune Kveen er bekymret. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Kritisk med tanke på OL

Sykdommen kommer på verst tenkelige tidspunkt for Northug. Det var under sprinten på NM at Petter Northug skulle bevise for langrennsledelsen at han var god nok for OL-troppen.

Etter en skuffende start på sesongen, måtte langrennsikonet bevise form både under NM på Gåsbu denne uken og under verdenscupen i Planica neste helg om han skulle ha håp om en OL-plass.

– Vi informerte langrennsledelsen på mandag. Vi håpet selvfølgelig at det skulle løsne litt. Vi håper at han kan gå en NM-distanse etter hvert. Med tanke på OL er det kritisk. Han mister en mulighet til å vise seg frem, sier Kveen.

MÅ PRESTERE: Landslagssjef Vidar Løfshus sier Northug må på pallen i Planica. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skuffet Northug

– Kan det bli aktuelt å gå på lørdag?

– Hvis helsa blir bedre, er det aktuelt. Hvis han kjenner at han er 100 prosent. Men vi tar det dag for dag og håper at det løsner, sier Kveen, som forteller at Northug er svært skuffet nå.

– Ja. Han ønsker å gå skirenn. Når du våkner og er forkjølet, er det kjipt.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier imidlertid til NRK at alt håp om OL-plass ikke er ute for Northug. Men da må skikongen prestere under verdenscuphelgen i Planica neste helg.

Et godt resultat fra verdenscupen teller bedre enn et godt resultat fra NM, sier landslagssjefen.

– Nå må han på pallen i Planica, sier Løfshus.

SVEKKER OL-SJANSENE: Ekspertkommentator Torgeir Bjørn. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Sjansene for OL er små

NRKs ekspert Fredrik Aukland ser på Northugs OL-sjanser som veldig små etter sykdommen.

– Sjansene for at han kommer til OL er nå veldig små. Han har én mulighet, og den må han bruke hundre prosent. Ellers tror jeg OL er kjørt, sier Aukland.

– Petter Northug har fortsatt til gode å vise et godt resultat. NM-sprinten var den viktige konkurransen for ham. Nå blir det enda vanskeligere å kvalifisere seg til OL, mener han.

Ekspertkommentator Torgeir Bjørn mener også at Northugs OL-sjanser er svekket.

– Jeg tror det er under 50 prosents sjanse for at Northug kommer seg til OL nå, konkluderer Torgeir Bjørn.

– NM-sprinten var viktig for ham å vise seg frem i, hvis han skal gå noen sprint i OL. Det at han ikke går NM-sprinten betyr at han bare har en mulighet til å overbevise landslagsledelsen og det er i Planica.

– Han er avhengig av å gjøre et bra løp der, og muligens være i finalen og på pallen, for i det hele tatt kunne få gå noen sprint i OL, forteller han.

