NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener langrennsprofilens beslutning om å droppe tremila er svært bekymringsverdig.

– Dette er en krise for Petter Northug fordi han kanskje må endre på treningsopplegget blant annet med tanke på høydopphold, sier han.

– Det er kritisk at han ikke kom videre i dag, og det er kritisk at han ikke går i morgen fordi han nå får en lang vei til OL.

Aukland tror langrennsledelsen nå får store problemer med å rettferdiggjøre et uttak med Northug på laget til de neste verdenscuprennene.

– Jeg tror det er vanskelig å ta Northug til Davos og Toblach basert på det han har levert så langt i år, kommenterer han.

Landslagstrener Tor Arne Hetland.

– Ikke helt i hundre

Landslagstrener Tor Arne Hetland forteller til NRK at han fikk beskjed fra Northug lørdag ettermiddag om at skistjernen ikke følte seg i god nok form til å gå tremila.

– Petter sa ifra i dag fem på fire at han ikke følte seg helt i hundre, sier han.

– Han drar tilbake til Trondheim for litt trening. Vi tar en prat i morgen angående veien videre, forteller han.

– Er han syk?

– Nei, han føler seg frisk, men han er ikke rask, dessverre.

Skuffet på sprinten

Northug skulle i utgangspunktet gå både sprinten og tremila på Lillehammer.

Men etter lørdagens prolog-fiasko, der Northug endte på en skuffende 32.-plass, har skistjernen bestemt seg for å stå over distansen og heller dra hjem til Trondheim, får NRK opplyst lørdag kveld.

– Hva betyr dette for hans sjanser i verdenscupen videre?

– Nei, det er det vi skal diskutere i morgen med Petter, men vi tar løpet først, sier Hetland, som likevel innrømmer at det er bekymringsverdig at den 31 år gamle skistjernen dropper rennet.

Verdenscuprennet på Lillehammer har blitt betegnet som et skjebnerenn for Northugs vedkommende. Det var her han skulle bevise at han var på verdenscupnivå.

– Selvsagt skulle Petter gått i morgen. Det er kjipt å ikke kunne gå på høyeste nivå, svarer han.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Et ærlig svar

En skuffet Northug tok seg en skitur i skogen i Lillehammer uten å snakke med noen etter lørdagens prolog.

Northugs trener Stig Rune Kveen sier at han fremdeles føler seg preget av forkjølelsen han pådro seg rett før Beitostølen.

– Med et par uker trening håper vi han får den responsen han trenger. Det er framgang, og han vurderte helt til det siste å gå søndagens renn.

Landslagssjef Vidar Løfshus sa dette til NRK lørdag ettermiddag på spørsmål om Northug kanskje ikke skulle gå tremila.

– Han har sagt at han skal gå, så om han sier at han ikke føler seg i bra nok form, så er det et ærlig svar fra ham. Da tar han den beslutningen. Vi har reserver på hotellet, så det er jeg ikke bekymra for, sier Løfshus.

Northug erstattes av Simen Sveen.