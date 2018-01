Det var knyttet stor spenning til årets første løp for Northug, som ble vraket til Tour de Ski.

Vrakingen kom på toppen av en allerede blytung OL-oppkjøring, men den skulle bli enda tyngre søndag formiddag.

Da løpet var cirka halvgått, sa det nesten stopp. Northug måtte slippe, og sekundene begynte å rase fra ham.

NORTHUG-TRENER: Stig Rune Kveen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

40 sekunder ble til ett og to minutter. Med noen kilometer igjen var trønderen over fire minutter bak Mattis Stenshagen, som til slutt vant rennet.

5.06,4 minutter og 48.-plass ble fasiten.

Etter rennet ignorerte Northug flere spørsmål fra Aftonbladet og NRK om selve rennet og formen generelt.

Trønderen gikk et par hundre meter med pressen uten å si et ord.

Aftonbladet trekker samtidig frem at Northug ble slått med over minuttet av den tidligere storløperen Jörgen Brink (43), som for mange nordmenn er mest kjent for kollapsen under VM-stafetten i 2003, hvor Thomas Alsgaard gikk forbi og tok gull.

Senere viste det seg at Brink fikk hjerteflimmer under stafetten.

– Jeg spurte Petter om han hadde det gøy da jeg gikk forbi ham, men jeg fikk ikke svar, sier Emil Jönsson til Aftonbladet.

– Hva skal jeg si til det?

Trener Stig Rune Kveen, som ikke var til stede i Sverige, er klar på at resultatet er for dårlig.

– Han gir nok opp, men jeg har ikke pratet med ham etter løpet. Det er et dårlig resultat, men han fikk en gjennomkjøring før NM, sier Kveen til NRK.

– Er det grunn til bekymring?

– Hva skal jeg si til det? Vi får se hvordan det går, svarer Kveen.

Treneren håper Northug kan vise seg fra en annen side under NM, som altså begynner om fire dager.

Det blir hans første kvalifiseringsrenn til OL, men generalprøven kunne ikke gått stort verre.

Landslagstrener Tor Arne Hetland bryr seg ikke nevneverdig om resultatet.

– Det er bra Petter går skirenn igjen, og dette var en gjennomkjøring. Jeg tror vi får se en skarpere Petter i NM, sier Hetland til NRK.

– Så du legger ikke så mye vekt på dette rennet?

– Nei.

Resultatet står imidlertid i stor kontrast til landslagssjef Vidar Løfshus' forventninger.

– Vi håper på et godt resultat og en gryende OL-form, sa Løfshus til NRK lørdag.

– Hva er gryende OL-form?

– Han må være med å kjempe. Der er de nest beste norske. Han må hamle opp med dem, svarte Løfshus.

– Da mener du en pallplassering?

– Jada, men Piteå er ikke det som teller mest med tanke på OL. Det er NM og rennet i Planica, svarte landslagssjefen.

Slitt med motivasjonen

Northug stilte til start i Piteå etter først å ha droppet rennet. Helomvendingen kom etter det trener Stig Rune Kveen beskrev som «en kamp mot hodet».

– Grunnen til at det har vært litt frem og tilbake fra Petter sin side, er at det har vært en motivasjonsutfordring da han skønte at touren (Tour de Ski) røk. Han har ikke fått gjort det han har ønsket. Det har vært en kamp mot hodet. Han har trent bra, men ikke hatt glede av skirenn, sa Kveen til NRK lørdag.

Treneren påpekte også da at hensikten med Piteå-løpet var å få en gjennomkjøring før NM.