Jesper Saltvik Pedersen ledet før slalåmdelen etter at Andrew Kurka, som var raskest i super-G, valgte å trekke seg. En av hans sterkeste konkurrenter, nederlandske Jeroen Kampschreur, kjørte også ut.

Det lå dermed an til et nytt VM-gull for nordmannen. Italienske Rene de Silvestro ble imidlertid for sterk og sikret gullet.

Pedersen hadde 0,43 sekunder å gå på til ide Silvestro foran slalåmdelen, men endte 0,18 sekunder bak i mål.

– Det var ikke helt det jeg hadde håpet på. Må bare gratulere, han må ha kjørt veldig bra i slalåm, sier en litt skuffet Pedersen.

– Jeg får ikke opp nok tempo til at jeg klarer å skyte fart nede, sier han om sitt eget renn.

– Ikke god nok i dag

Bronsen gikk til nederlenderen Niels de Langen. Han endte 2,53 sekunder bak gullvinneren fra Italia.

Pedersen er likevel blitt en av Norges store medaljegrossister i VM i snøsport. Han har fra før en gullmedalje i utfor og en sølvmedalje i super-G i VM.

Det var likevel vanskelig for Pedersen å skjule at han var skuffet over en sølvmedalje denne gangen.

– Jeg er kanskje mer skuffet i dag enn i super-G. Jeg er ikke god nok i dag. Nå må jeg legge inn hardtreningen til storslalåmen, kommenterer han, og legger til:

– Jeg hadde håpet å kjempe helt i toppen.

– B edre i slalåm enn meg

Saltvik tok ingen store sjanser i sitt utforløp i Hafjell, men han tok seg fint og trygt ned til ledelse. På et senere startnummer kjørte så fartsspesialisten Andrew Kurka ned til bestetid sju hundredeler foran nordmannen.

– Jesper er bedre i slalåm enn meg, sa imidlertid en noe skeptisk Kurka til NRK før slalåmdelen.

Han valgte derfor å trekke seg fra slalåmdelen. Dermed ble det Pedersen som startet sist i slalåmrennet.

Etter hvert blandet også de Silvestro seg inn i gullstriden. Han var i utgangspunktet på en tredjeplass før slalåmdelen, men klatret en plassering siden Kurka trakk seg.

Norges VM-tropp Ekspandér faktaboks Alpint: Marcus Grasto Nilsson (Ready), Hanne Vadseth (Ready), Jesper Saltvik Pedersen (Plogen), Magnus Valø Balchen (Ready). Skiskyting: Nils-Erik Ulset (Tingvoll) Snøbrett: Niklas Bøyesen Lohne-Hansen (Kongsberg), Joakim Øyen (Bergen Snowboardklubb). Langrenn: Andreas Bjørnstad (Svelvik), Indira Liseth (TIF Viking), Kjartan Haugen (Fossum), Isabell Valen (Innstranden), Vilde Nilsen (Kvaløysletta), Thomas Karbøl Oxaal (Sauda), Ole-Martin Lid (Tomrefjord), Trygve Toskedal Larsen (Trysilgutten), Birgit Skarstein (Frol). (©NTB)

Konkurrent kjørte ut

Pedersens antatt største konkurrent, nederlandske Jeroen Kampschreur, kjørte også ut under super-G-konkurransen. Dermed ble Pedersens vei til VM-medalje plutselig litt enklere.

– Det var synd at Jeroen kjørte ut, men det er slikt som skjer. Dette lover godt foran slalåmen, kommenterte han til NRK.

Norges andre deltaker i alpint, Marcus Grasto Nilsson, var plassert som nummer 30 foran slalåmdelen i klassen for stående. Han endte til slutt på 25.-plass.