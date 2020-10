– Hva ville du gjort hvis du ikke spilte fotball?

Mitrovic har fått spørsmålet flere ganger. Det er kanskje ikke så rart.

– Faren min sa at jeg ville blitt kriminell eller kickbokser, har Mitrovic svart både The Telegraph og Daily Mail.

– Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort hvis jeg ikke spilte fotball. Kanskje noe hvor jeg kan bruke adrenalinet mitt. Kanskje noe som boksing.

Serberen er en type spiller som stjeler oppmerksomhet på godt og vondt. Sterk og giftig, men også temperamentsfull og kontroversiell.

Da han debuterte for Newcastle i Premier League for fem år siden, tok det 22 sekunder før han fikk gult kort. 20 dager senere ble han utvist.

MARKERTE SEG: Aleksandar Mitrovic fikk tre sesonger i Newcastle før han mistet plassen og dro videre til Fulham. Her fra debuten mot Southampton. Foto: Andrew Yates / Reuters

Men det er først og fremst målene han er fryktet for. Når Serbia gjester det høstkalde gresset på Ullevaal torsdag kveld, er det Mitrovic serberne fester størst lit til.

Åpenbart fordi han er i ferd med å bli tidenes toppscorer for Serbia i en alder av 26 år.

Men også på grunn av måten han har gjort det på.

Fra kl. 20.45 kan du følge oppdateringen fra Norge-Serbia her. Du kan også hør kampen på NRK Sport på radio, der oppkjøringen starter kl. 2015.

Pendlet som niåring

Mitrovic og familien la tidlig opp til at den unge fotballspilleren skulle trene hardere enn andre på hans egen alder.

Allerede som niåring begynte han å pendle til Beograd fra hjembyen Smederevo, som ligger en knapp times busstur fra den serbiske hovedstaden.

Seks dager i uka, frem og tilbake. Pappaen holdt motivasjonen hans oppe.

– Alle fotballspillere har noen vanskelige øyeblikk. Jeg er heldig som har støtte fra foreldrene mine og familien min. De lot meg aldri gi meg, uansett hva som skjedde. De fortalte meg alltid at jeg måtte gi alt og trene mer enn alle andre, fortalte Mitrovic i det lokale TV-programmet «Biljana za vas» for to år siden.

Det var ingen selvfølge at Mitrovic skulle fortsette. Han var relativt liten av vekst til han var 15 år, og han var langt bak i køen på ungdomslagene.

Plutselig skjøt den fysiske utviklingen fart.

– Jeg er ikke normal på banen

Etter én god seniorsesong i samarbeidsklubben Teleoptik, fikk han plass i Partizan, hvor han ble toppscorer med ti mål i 2012/13-sesongen.

– Han var målfarlig. Han scoret det som ble det avgjørende målet, og han viste tidlig prov på at han kunne være farlig, sier Ruben Yttergård Jenssen.

I NORD: Her er daværende Partizan-spiss Aleksandar Mitrovic i duell med Tromsøs Ruben Kristiansen. Ett år senere ble serberen solgt til Anderlecht. Foto: Rune Stoltz Bertinussen /

Jenssen møtte Mitrovic da Tromsø ble slått ut av Partizan på bortemålsregelen (3-3 sammenlagt) i europaligakvalifseringen.

Og serberen viste seg ikke bare frem som en målscorer. Han fikk også flest gule kort (6) av Partizan-spillerne denne sesongen.

Mitrovic har nemlig forklart at han forandrer seg når han er på banen.

Den serbiske journalisten Jovan Terzic beskriver spissen som en «super fyr» overfor NRK, og han trekker frem at Mitrovic alltid stopper opp og snakker med pressen.

Selv beskriver Mitrovic seg selv som stille og forsiktig.

Men på banen er han alt annet enn det.

– Jeg er ikke normal på banen, men bortsett fra det, er jeg en familiemann. Jeg gjør normale ting, slik som du gjør. Noe forandrer seg på banen, sa Mitrovic til The Telegraph.

Stygge involveringer

Den krigerske innstillingen verdsettes høyt av hans egne, men den kan være desto mer ubehagelig for motstanderne.

Bare spør Leeds' Ben White, som i sommer fikk Mitrovic' albue plantet i ansiktet.

White hadde spilt fra seg ballen da serberen kom bakfra og meide ham i bakken. Spissen ble straffet med tre kampers utestengelse for voldelig oppførsel.

– En ting er at vi må være nøye med å stoppe ham, men vi må også være nøye med å ikke komme for nær ham mange ganger. For han er en luring inne i feltet, og han ramler lett og får mange situasjoner med seg ved å være smart og kynisk, om vi skal bruke det begrepet. Vi er ekstra obs på ham, sa Norges assistenttrener Per Joar Hansen før landslagssamlingen.

NRK gjenfortalte Hansens beskrivelse da Serbia-trener Ljubisa Tumbakovic møtte pressen onsdag kveld.

Tumbakovic svarte kort:

– Da tror vi han (Hansen) har speidet ham ganske bra, og analysert ham veldig godt.

Serbia-sjef Ljubisa Tumbakovic. Foto: Vidar Ruud / NTB

Nær rekord

Før kampen mot Norge har den serbiske mentaliteten stadig blitt trukket frem. Enkelte mener dette er Serbias fordel i møte med et ungt og mer uerfarent norsk lag.

Mitrovic beskriver også det å gi alt og kjempe til siste liten som «den serbiske måten».

Kanskje var det derfor Tumbakovic ikke nølte da han fikk spørsmål om hvem han ville valgt av Mitrovic og Erling Braut Haaland.

«Selvfølgelig Mitrovic», svarte treneren, før han smilende la til at han gjerne skulle brukt begge.

Landslagssjefen er naturligvis forpliktet til å sette sin egen spiller først, men så har også Mitrovic scoret ti mål på de åtte kampene med Tumbakovic ved roret.

Nå står han med 35 mål på 57 kamper for Serbia.

Det er kun tre mål bak Stjepan Bobek, som herjet for daværende Jugoslavia på 40- og 50-tallet.

Mitrovic har imidlertid hevdet at han ikke teller kamper eller mål. Det eneste han ønsker, er å hjelpe Serbia.

Særlig torsdag kveld.

– Norge er godt organisert og kompakt. Jeg tror ikke dette blir en vakker kamp for øyet, trolig mer taktisk og solid, sier Mitrovic til den serbiske avisen Informer.