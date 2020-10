Avslørte mental svikt – nå får Norge serbisk advarsel

– I Østerrike-kampen føltes det som en «låsning». Jeg kan bare forklare den mentalt. Vi ble forsiktige og passive. Det er det man skal ta bort, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

Svensken var ubeseiret på Ullevaal da Østerrike straffet et tannløst hjemmelag. Norge viste seg fra en helt annen side mot Nord-Irland bare noen dager senere.

Nå venter Serbia i det som er den viktigste landskampen på fem år.

Serbia har lagt bak seg en langt fra overbevisende oppkjøring, hvor både Russland (3-1-tap borte) og Tyrkia (0-0 hjemme) var de førende lagene.

Faktisk har Serbia sluppet inn 19 mål på de ti siste kampene, inkludert dobbeltoppgjør mot både Luxembourg og Litauen.

Samtidig er det nå det virkelig gjelder. Og det er nettopp derfor Zajic holder en liten knapp på Serbia.

– Sta og stolt

Zajic, som fikk to landskamper for Serbia, kjenner både Norge og Serbia godt etter å ha spilt for Vålerenga, Sarpsborg 08 og Sandnes Ulf fra 2007-2017.

15 av Serbia-spillerne i troppen mot Norge var med i VM i 2018. Der det er 20 år siden Norge sist kvalifiserte seg til et mesterskap (EM), har Serbia i mellomtiden kvalifisert seg til tre VM.

– Serbia har mange som har spilt i VM og U20-VM. De har erfaring fra slike kamper. De er mentalt sterke i slike kamper. Vi er ofte sta og stolt som folk, og vi vil gjerne forbedre oss i slike kamper, sier Zajic.

I AKSJON: Denne uken var Bojan Zajic tilbake i Sandnes Ulf som assistenttrener. Foto: Erik Waage / NRK

Lagerbäck beskrev den svake kampen mot Østerrike som en «vekker» da han presenterte troppen mot Serbia.

En slik innstilling kommer Serbia til å straffe.

– Vi har pratet om det når vi har gått gjennom laget. Det er veldig erfarne spillere som kommer. De vet hva det handler om. De har vært på det nivået, sier Lagerbäck til NRK.

Sheffield United-spiller Sander Berge trekker også frem den mentale tilnærmingen som en nøkkelfaktor.

– Det er vel den største forskjellen i store kamper. Det handler om å heve seg til anledningen som lag og individ. Det handler om å gjøre det enkle bra, og leve på de erfaringene man har som lag og spillere, sier Berge.

– Ikke redd for noen

I Serbia har de siste kampene vakt bekymring, og trener Ljubisa Tumbakovic måtte tåle spørsmål om sin egen fremtid ved et eventuelt tap for Norge.

Dette avfeide treneren med at man ikke kan tenke på hva som skjer hvis man feiler.

Etterpå fikk treneren også spørsmål om han er mest bekymret for sitt eget lag eller det norske.

– Er jeg redd? Nei. Som jeg sa i stad ... Herregud, dette er en sport. Jeg skal gjøre alt på den mest profesjonelle måten for å få resultater, nå målet. Men om noen andre ikke lar meg gjøre det, om de er bedre, hva skal jeg gjøre da? Vi er ikke redd for noen. Dette laget har sin styrke, vi er mer erfarne og grundigere etter måneden vi har lagt bak oss. Vi skal prøve alt gjennom den strategien vi har. Vi skal ikke overlate noe til tilfeldighetene, sa Tumbakovic på mandagens pressekonferanse.

Mener Norge-sjansene økte

Tumbakovic fikk flere spørsmål om enkeltspillere som Ødegaard og Haaland, men han var han rask med å trekke frem Norge som lag.

Ødegaard (1998), Haaland (2000), Kristoffer Ajer (1998) og Sander Berge (1998) er alle del av den fremadstormende norske generasjonen.

Zajic påpeker også at Norge har et enormt potensial, men han tror det tar tid før laget blir på sitt aller beste.

– Det er bare én feil som kan avgjøre kampen. Norge har et ungt lag, det er mye press, og jeg tror det er en grunn til at Serbia har en fordel her, sier Zajic.

Likevel tror Zajic at oppgjøret er langt mer åpent nå enn det ville vært i mars.

For et halvt år siden var Serbia en klarere favoritt, mener Zajic.

– Seks måneder er mye for unge spillere. Selv om det høres lite ut, har de utviklet seg og forbedret formen. Det har de vist i klubblagene, sier 40-åringen.