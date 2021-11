Pappa Carlsen falt fra taket – tror han rekker VM

– Jeg falt fra taket og klarte ikke å ta godt nok imot med beinet. Jeg har skadet ankelen og har satt inn en skinne, sier Henrik Carlsen til NRK.

Ikke bare er Henrik faren til Magnus Carlsen. Han er også manager og sjakkstjernens viktigste støttespiller og teammedlem. Sammen har de reist jorden rundt på sjakkturneringer i over 20 år.

Om en drøy uke flytter Magnus Carlsen sin første brikke under sjakk-VM i Dubai.

– Planen er å dra

Skaden kommer med andre ord på et ubeleilig tidspunkt.

– Det var bare så vidt det gikk galt. Jeg var på sykehuset i to dager, og hinker rundt her, sier Henrik Carlsen.

Henrik Carlsen har fulgt sønnen kloden rundt. Her er duoen avbildet i Dubai i 2004. Foto: KAMRAN JEBREILI / AP

Som følge av ankelskaden får ikke manageren hjulpet til med like mye av det praktiske som han pleier i forbindelse med et VM.

På spørsmål om ulykken vil ha noen betydning for Magnus, svarer han:

– Jeg håper ikke det. Den største forskjellen vil være at han har en far som går rundt på krykker. Jeg kan ikke være med på sport og lignende ting, ellers har det lite betydning, svarer han.

– Når avgjøres det om du drar til Dubai?

– Planen er å dra til Dubai.

Utskiftninger i støtteapparatet

NRKs sjakkekspert, Torstein Bae, synes det er leit at å høre om Carlsen-managerens VM-oppladning. Bae beskriver Henrik som den «fremste brikken i Carlsens støtteapparat».

– Det har han vært helt siden barndommen. Han ordner med alt praktisk og er en pappa som støtter sønnen i tykt og tynt. Som manager har han også en tydeligere formell rolle i å bistå med alt som kan oppstå under et verdensmesterskap, sier Bae og fortsetter:

– Hvis han ikke vil kunne dra nedover, vil jeg absolutt si at det er et alvorlig slag for Magnus. Henrik er en mann han absolutt har behov for å ha der nede, både når det gjelder tryggheten og det praktiske.

Verdensmesteren har alltid med seg et større støtteapparat under VM. Carlsen har tidligere bekreftet overfor VG at det blir noen utskiftninger, men vil ikke avsløre hvem han tar med seg til Dubai.

Tidligere har teamet bestått av Espen Agdestein (ex-manager), Henrik Carlsen, Brede Kvisvik (lege), Magnus Forssell (kokk) og Bjørn Gunnar Nesse (altmuligmann).

Sjakk-VM vises på NRK fra og med fredag 26. november.