Carlsen om NRK-Bae: – Han sitter og gjetter

– Torstein Bae er en veldig sterk sjakkspiller, men han sitter i stor grad og gjetter.

Det forteller Magnus Carlsen i podkasten «Wolfgang Wee Uncut» som ble publisert på YouTube i august. NRK-ekspert Torstein Bae blir samtaleemnet når Wee og Carlsen diskuterer fotballeksperter og sportskommentatorer generelt.

Carlsen mener mange eksperter bare prater «tull», også i sjakken.

– Han (Torstein) baserer det på sine erfaringer og hva computerne sier, så prøver han å fortelle hva han tenker om det. Noen ganger er det rett, og ganske ofte er det feil, sier Carlsen og smiler.

Bae glad for skryt

Det var Torstein Bae som selv dro opp intervjuet i flere Twitter-meldinger fredag. Han gliser stort når NRK ringer for å få en kommentar.

– Det er ikke alle forunt å bli kalt «en veldig god sjakkspiller» av verdensmesteren, så det setter jeg øverst på CV-en min med en gang. Det synes jeg er veldig hyggelig og stor stas, sier Bae.

Eksperten er – i likhet med Carlsen – i full gang med å forberede seg til sjakk-VM som starter 26. november på NRK. Fra studio på Marienlyst skal han kommentere og analysere alt som foregår på brettet i Dubai.

Magnus Carlsen møter kompis Jan Nepomnjasjtsjij til VM-duell senere i november. Foto: Carina Johansen / NTB

– Forstår ikke hva Magnus driver med

Bae innrømmer glatt at han ofte gjetter i sine analyser.

– Det er helt riktig, og jeg er veldig enig i det han sier. I intervjuet er han inne på et større poeng om eksperters rolle, og det er klart at vi som er eksperter ikke forstår hva Magnus driver med. Det er derfor han er verdensmester og snart sitter i Dubai, mens vi sitter hjemme, sier han og legger til:

– Min rolle er, ut ifra eget nivå, å spekulere i hva som er veien videre på brettet. Samtidig er jeg veldig glad for at vi i NRK har et opplegg der vi sammen med folket skal finne ut hva som skjer og hva som rører seg i sjakkgeniets hode.

Bae er ranket som nummer 2758 i verden, og har en rating på 2409. Ratingen til verdensener Carlsen er på 2855.

Nivåforskjellen er med andre ord stor, og Bae forteller at han derfor må støtte seg på sjakkpila i studio.

– Jeg har ikke noen andre hjelpemidler enn det folk hjemme i stua har. I tillegg til pila har vi våre egne hoder, som vi kan bruke etter vår beste evne, sier han.

Magnus Carlsen moret seg da mange reagerte på at han gikk for remis i det 12. VM-partiet i 2018. Foto: Matt Dunham / AP

– Gøy å lese hva folk mener

I «Wolfgang Wee Uncut»-podkasten forteller Carlsen også åpenhjertig om at han bryr seg mindre enn før om presset og meningene til alle rundt ham – enten det er teammedlemmer, sjakkeksperter eller «mannen i gata».

Han trekker frem et eksempel fra VM i 2018 da han tok en kalkulert remis med svarte brikker i 12. og siste parti mot Fabiano Caruana, i stedet for å presse på for den avgjørende seieren.

Planen var nemlig å avgjøre det hele i omspillet – to dager senere.

– Det var veldig mange som hadde sterke meninger om det. Jeg fikk høre at jeg ikke burde finne på å se hva som ble skrevet om meg på nettet. Men for min del er det bare gøy å lese hva folk mener. Det kommer ikke til å påvirke meg i det hele tatt, og det vil faktisk bare gjøre det enda deiligere når jeg faktisk får rett, sier sjakkstjernen.

Carlsen fikk som kjent helt rett: Han vant omspillet i London og tok sin fjerde VM-tittel i langsjakk. Om snaue to uker starter jakten på den femte.