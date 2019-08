Øyeblikkene Rosenborg ennå ikke har glemt

Rosenborg slo storheter som AC Milan og Real Madrid i sin tid, men siden 2007 har ikke klubben greid å kvalifisere seg til Mesterligaen.

Dette er de 11 gangene klubben greide å kvalifisere seg.

1. Eventyret begynte: 1995/96

SLO BLACKBURN: Blackburns Alan Shearer (t.v.) og Rosenborgs Bjørn Tore Kvarme i duell i 1995. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Det var her Europa-eventyret så smått begynte. Ståle Stensaas og Karl-Petter Løken sikret trønderne seier mot Blackburn (2-1) i gruppespillet i det første møtet på hjemmebane, men tapte i returoppgjøret. Rosenborg slo også Legia Warszawa 4-1 på Lerkendal, men endte på 3.-plass i gruppen.

2. Høydepunktet: 1996/97

FANTASTISKE SCENER: Rosenborg slår AC Milan 2-1 på San Siro i 1996. Foto: Vincenzo Pinto / Reuters

At askeladden Rosenborg skulle gå hen og vinne mot selveste AC Milan på bortebane, var det de færreste som trodde i 1996. Det sørget imidlertid målscorerne Harald Martin Brattbakk og Vegard Heggem for (2-1). Dermed ble RBK det første og eneste norske lag i en kvartfinale i mesterligaen. Rosenborg endte på 2.-plass i gruppen og slo ut AC Milan.

I kvartfinalen ventet selveste Juventus. RBK greide å kjempe seg til 1-1 i den første kampen på Lerkendal etter scoring av Trond Egil Soltvedt. I returoppgjøret i Italia ble motstanden for tøff, og Juventus vant til slutt 2-0.

3. Ny jubel: 1997/98

DUELL: «Mini» og Real Madrids Raul. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Rosenborg imponerte stort og vant hjemmekampene mot selveste Real Madrid (2-0), Olympiakos og Porto i gruppespillet. Etter uavgjortresultater mot Olympiakos og Porto borte, endte RBK på 2.-plass i gruppen. Likevel holdt det ikke, da Juventus ble nest beste toer og sikret avansement.

4. Hårfint: 1998/99

STJERNESPILLERE: Juventus var på besøk på Lerkendal i 1998 og Zinédine Zidane sees her i duell med Rosenborgs Runar Berg. Foto: Stefano Rellandini / Reuters

Trond Sollied hadde tatt over som trener etter Nils Arne Eggen og nok en gang kvalifiserte Rosenborg seg til gruppespillet. Riktignok med hårfin margin, siden trønderne slo ut Club Brugge på bortemålsregelen. I gruppen møtte RBK Juventus, Galatasaray og Athletic Bilbao. Juventus endte som gruppevinner, mens Galatasaray tok andreplassen.

5. The winner takes it all: 1999/00

BORTEBANE: Jan Derek Sørensen er omgitt av lagkamerater som jubler etter 2-0-målet i kampen. Det endte med 3-0 til Rosenborg over Borussia Dortmund. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Denne gangen var både spill og marginer på Rosenborgs side. Trønderne vant gruppen, der de møtte Feyenoord, Borussia Dortmund og Boavista. Spesielt imponerende var 3-0-seieren over Borussia Dortmund på bortebane. I mellomspillet ble det tøffere. Laget møtte sterke lag som Bayern München, Real Madrid og Dinamo Kiev - og endte sist i gruppa.

6. Bortebane: 2000/01

JUBEL: Mesterligakampen på Lerkendal stadion mellom Rosenborg og Helsingborg i 2000 endte hele 6-1 til Rosenborg. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det ble etter hvert en vane for Rosenborg å kvalifisere seg til gruppespillet i denne perioden. Denne gangen møtte laget Bayern München, Paris St. Germain og Helsingborg. Til tross for pene 6-1 over Helsingborg hjemme og 3-1 over Paris St- Germain (også Lerkendal), lyktes ikke trønderne på bortebane: Det ble tap i de andre oppgjørene.

7. Sjanseløse: 2001/02

NEDTUR: Juventus jubler og Sigurd Rushfeldt (t.v.) depper etter at Juventus scoret kampens eneste mål i 2001. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Rosenborg kvalifiserte seg nok en gang til gruppespillet og møtte Juventus, Porto og Celtic. Det gikk imidlertid ikke RBKs vei. Laget endte til slutt på sisteplass etter kun én seier (2-0 over Celtic).

8: Nedtur: 2002/03

Også denne gangen endte Rosenborg sist i sin gruppe, der de møtte Inter Milan, Ajax og Lyon. Og neste år greide ikke RBK å kvalifisere seg til gruppespillet.

9. Tilbake, men...: 2004/05

Patrick Vieira (Arsenal) utfordres av Frode Johnsen under hjemmekampen i 2004. Foto: Sven Nackstrand / AFP

Rosenborg var tilbake i gruppespillet, der de møtte Arsenal, PSV Eindhoven og Panathinaikos. Men RBK var sjanseløse til videre avansement, og endte på sisteplass i gruppen. Lyspunktet var uavgjort mot Arsenal (1-1) på Lerkendal, men laget greide ikke å vinne noen av kampene i gruppen, heller ikke returoppgjøret mot engelskmennene.

10. Uten muligheter: 2005/06

Rosenborg møtte Lyon, Real Madrid og Olympiakos i gruppespillet. RBK endte til slutt på en 3.-plass i sin gruppe med kun fire poeng etter seier og uavgjort mot Olympiakos, mens Lyon og Real Madrid var suverent best.

11. Eventyret over: 2007/08

CHELSEA-OPPGJØR: Spillere fra Chelsea og Rosenborg barker sammen i oppgjøret på Stamford Bridge i 2007. Foto: Sang Tan / AP

Rosenborgs kvalifiserer seg til gruppespillet etter at de ikke en gang var med i kvalifiseringen året før. Vålerenga var nemlig regjerende seriemester. RBK ender på 3.-plass i sin gruppe, der de har selskap av Chelsea, Schalke 04 og Valencia.

Trønderne imponerer med å spille 1-1 borte mot Chelsea, men blir til gjengjeld slått 4-0 på Lerkendal i returoppgjøret. Dette ble Rosenborgs siste deltagelse i Mesterligaen. I årene etter har ikke trønderklubben greid å kvalifisere seg.

2019: Rosenborg tilbake?

Rosenborg har en ny mulighet for mesterligaspill når de møter Dinamo Zagreb i Kroatia i kveld. Nå er det kun det kroatiske laget som står i veien for et nytt gruppespill i mesterligaen for trønderne.