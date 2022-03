FIS slår tilbake mot Skiforbundet: – De kan ikke nekte dem å delta

– Norges Skiforbund har i dag meddelt Det internasjonale skiforbundet (FIS) at de kommende arrangementene i Norge vil gjennomføres uten russisk og hviterussisk deltagelse, uavhengig av hvilken konklusjon FIS skulle komme til, heter det i en pressemelding fra NSF.

Skiforbundet vedtok lørdag at de ikke ønsket russisk deltakelse på arrangementer i Norge, men FIS har foreløpig sagt at russere og hviterussere skal få delta i arrangementene.

SKIPRESIDENT: Erik Røste. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi hadde håpet at FIS skulle komme til den avgjørelsen på vegne av hele skisporten, men nå kan ikke Skiforbundet vente lenger, sier skipresident Erik Røste.

Generalsekretær i FIS, Michel Vion, er klar på at dette ikke er en avgjørelse NSF kan ta.

– Norges Skiforbund kan gi uttrykk for at de ikke ønsker russisk og hviterussisk deltakelse, men de kan ikke nekte dem å delta, sier Vion til NRK.

– Det er i strid med FIS-reglementet.

NRK vet at FIS-styret har et møte klokken 12, der dette står på agendaen.

– Holdningene viktigst

Kommunikasjonssjef i Skiforbundet, Espen Graff, ønsker ikke å si noe om hvordan de i praksis vil håndheve beslutningen.

– Det er diskutert hvordan man praktiserer en sånn beslutning, sier Graff

– Frykter dere sanksjoner?

– Vi kjenner godt til hvilke krav som stilles for arrangører av verdenscuprenn Norge og har likevel fattet denne beslutningen. Vi hadde ikke tid å vente på en eventuell av avklaring fra FIS lengre, sier han.

– Det viktigste her er de grunnleggende holdningene og ikke det praktiske. Det er ikke det som har vært avgjørende for skistyret, sier Graff.

Riktig å utestenge russerne fra å delta i Norge? Ja Nei Vis resultat

Press fra Ulvang

Skiforbundet følger dermed det Vegard Ulvang, leder av langrennskomiteen i FIS, sa mandag.

– Jeg synes ikke vi skal ha russere på start. Ukraina er medlem av FIS, og de er under angrep. Vi kan ikke ha det slik at de som blir skutt på, flykter hjem for å krige, men at de som skyter, får gå, sa skilegenden til NRK.

Han påpekte at om FIS var uenig i avgjørelsen, kan de ta fra Norge verdenscupstatus på rennen.

– Det er en risiko vi bør ta. Da vil vi også tvinge FIS til en aktiv handling, sa Ulvang.

Også idrettspresident Berit Kjøll har reagert sterkt på at russiske utøvere har kunnet få delta i langrennsarrangementer i Norge.

– Jeg vil fra vårt ståsted ikke akseptere at Putins offiserer beveger seg i Drammen og skal gå på ski mens ukrainske utøvere forsvarer fedrelandet. Det er etisk sett forkastelig, sier Kjøll til NRK.

Drammenarrangør ville trekke seg

Stefan Marx, daglig leder for Holmenkollen skifestival, stiller seg bak avgjørelsen.

– Vi har jobbet for dette i flere dager nå og er veldig glad for at NSF har tatt denne klar holdningen hele veien. Vi håper at FIS nå følger opp på dette, men praktisk for vår planlegging har dette ikke noen betydning lengre, sier han.

– Nå skal det bli folkefest i Kollen og vi vil gjerne se mange blågule flagg sammen med de norske. Vi har allerede i går begynt å lyse opp Kollen i blått og gult for å vise vår støtte til Ukraina og de ukrainske utøverne.

Pressemeldingen fra Skiforbundet kommer under halvtimen etter at Konnerud IL, som er med som arrangør av bysprinten i Drammen torsdag, truet med å trekke seg dersom russerne fikk delta.

Torsdag morgen bekrefter Geirr Kihle, styreleder i eierutvalget i skisprinten i Drammen, til NRK at Hviterussland har trukket sine utøvere fra skisprinten i Drammen.

IOC vil utestenge

Etter at Russland torsdag sist uke gikk inn med militære styrker i Ukraina, har det vært stort press på internasjonale idrettsorganisasjoner for å sikre at russiske utøvere ikke skal få delta i internasjonale konkurranser.

Det siste døgnet har en rekke internasjonale forbund, blant dem Uefa, Fifa og Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF), bestemt seg for å utestenge russiske lag.

Også Den internasjonale olympiske komité (IOC) har bedt alle idrettsforbund om å ekskludere Russland og Hviterussland fra alle internasjonale konkurranser

Fakta om sportslige reaksjoner mot Russland Ekspandér faktaboks Flere land og idrettsforbund ønsker ikke å konkurrere mot russere som følge av Russlands invasjon i Ukraina. * Den internasjonale olympiske komité (IOC) ber alle forbund om å ekskludere Russland og Hviterussland fra alle internasjonale konkurranser. * Norges idrettsforbund ber om at ingen russiske eller hviterussiske idrettsutøvere får konkurrere internasjonalt. * Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) utestenger alle russiske klubber og landslag fra å konkurrere i tiden som kommer. Russerne får ikke muligheten til å ta seg til VM for menn senere i år. Avgjørelsen skjer etter at Fifa først ville la russerne spille under nøytralt flagg. * En rekke fotballforbund la press på Fifa i forkant av Russland-nekten. Først ut var Polen, som etter planen skulle ha møtt russerne i VM-omspillet senere i måneden. Senere la Sverige, Tsjekkia, England, Danmark og Norge seg på samme linje. * Norges Skiforbund ønsker ikke å la russiske utøvere delta i verdenscuprenn eller andre internasjonale konkurranser på norsk jord. Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) støtter beslutningen. * Norges Skøyteforbund, Norges Friidrettsforbund og flere andre norske særforbund beslutter at de vil jobbe for at russiske og hviterussiske utøvere utestenges fra alle internasjonale konkurranser. * Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har bestemt at russiske utøvere må konkurrere under nøytralt flagg resten av sesongen. Russerne svarer med å trekke seg fra resten av sesongen og varsler et oppgjør i Idrettens voldgiftsrett (CAS). * De resterende Ski Classics-rennene denne sesongen vil gå uten russisk eller hviterussisk deltakelse. Dette inkluderer blant annet Vasaloppet og Birkebeinerrennet. * Det internasjonale ishockeyforbundet ekskluderer Russland og Hviterussland som medlemmer og fratar dem deltakelsen i elite-VM i mai. * Samtlige russiske og hviterussiske klubber og landslag utelukkes fra å delta i kamper i regi av Det europeiske håndballforbundet (EHF). * Russlands president Vladimir Putin får som følge av invasjonen i Ukraina suspendert sin tittel som ærespresident i Det internasjonale judoforbundet (IJU). Kilde: NTB

Den avgjørelsen har derimot ikke Det internasjonale skiforbundet (FIS) tatt. Mandag skrev de følgende i en e-post til NRK:

– FIS-styret har vært klar i sin innstilling når det gjelder russiske utøvere på alle FIS-konkurranser. For å sikre rettferdige og inkluderende konkurranser på alle FIS-arrangementer, skal ikke nasjonale forbund og lokale arrangører utestenge utøvere på grunn av kjønn, rase, nasjonalitet eller seksuell legning, skrev FIS.