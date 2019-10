Overrasket over at Norge skal smøre ski for Kina: – Ved første tanke ble jeg litt skeptisk

– Jeg ble jo litt overrasket selvfølgelig, men når en veier de positive og negative sidene ved det, så synes jeg det er riktig å gjøre det, sier Tandrevold til NRK.

Landslagsutøveren som tok gull på stafetten i VM i Östersund tidligere i år forteller at hun har forståelse for hvorfor Norges Skiskytterforbund valgte å la Kina kjøpe tilgang til det norske smøreapparatet.

– Det har seg jo sånn at den økonomiske situasjonen i vårt forbund ikke er så bra, så vi vil heller at de smører ski til noen kinesere, enn at vi måtte ha kuttet gått ned på kvaliteten, forteller Tandrevold.

BLE SKEPTISK: Men likevel tror landslagstrener Patrick Oberegger at avtalen kan bli en fordel. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hva avtalen er verdt er fortsatt ukjent, men den har ført til at Norge bemanner opp fra 11 til 15 smørere i et mannskap som dekker både verdenscup og IBU-cup (nest øverste nivå).

– Ved første tanke ble jeg litt skeptisk, men jeg tror det kan bli en vinn-vinn-situasjon. Ikke bare en fordel for de andre, for kanskje det også blir en fordel for oss? sier landslagstrener Patrick Oberegger.

Frykter ikke Kina

Samarbeidet med Kina skal vare fram til OL i Beijing i 2022. Kineserne satser hardt frem mot lekene, og tidligere i høst ble det klart at Ole Einar Bjørndalen og Darja Domratsjeva blir trenere for det kinesiske OL-laget i skiskyting.

– Utøverne har jo vært med og diskutert «hva om Kina slår oss?», og risikoen for det ser vi på som veldig lav. Det er langt flere og større fordeler med avtalen enn det er ulemper, sier idrettssjef i skiskytterforbundet, Per Arne Botnan, til NRK.

LAV RISIKO: Idrettssjef i skiskytterforbundet, Per Arne Botnan, tror ikke at det kinesiske laget vil bli en trussel for Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kina har utøvere som har vunnet juniormesterskap og har vunnet rulleski-VM på kvinnesiden. Til tross for dette tror heller ikke Oberegger at Kina vil være de farligste utfordrerne med det første.

– Så dere frykter ikke Kina i OL?



– Nei, hvorfor? På kvinnesiden er de på ganske bra nivå. De har også noen talenter med stort potensial. På andre siden: Vi er Norge og må fokusere på de sterke vi har, sier Oberegger.

Tandrevold innrømmer likevel at det hadde vært enda bitrere å tape for kineserne nå.

– Hvis de slår oss med like ski, så er det fordi de har vært bedre, men samtidig når en står i den situasjonen, så er det kanskje noe en tenker på som litt mer bittert enn det kunne vært, sier Tandrevold.

Bevarer hemmelighetene

Smøresjef Tobias Dahl Fenre forteller at Kina kun har kjøpt tilgang til noen av verdens raskeste ski. Hemmeligheten bak hvordan de prepareres skal ikke lekkes.

– Vi deler ikke kompetansen. Den blir i Norge. Vi ansetter norske smørere i det norske systemet, sier Fenre.

KOMPETANSEN BLIR I BUSSEN: Smøresjef Tobias Dahl Fenre sier at det norske apparatet ikke vil røpe hvordan skiene prepareres. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi gir fra oss gode ski til en konkurrent, og spørsmålet om Kina vil slå oss har blitt diskutert i utøvergruppa. Men jeg tror avtalen gjør vårt team mye bedre mot Frankrike, Tyskland og Russland, som er våre hovedkonkurrenter, sier Tarjei Bø om avtalen.

At Norge beholder hemmelighetene innad i smørebussen, ser også landslagstreneren på som viktig.

– Alle nasjoner håper at de har produkter som ingen andre har, og så deler en noe med en annen nasjon. Da tenker en litt, men etter at en vet bakgrunnen og at vi ikke selger oss ut, så kjører vi på og fokuserer på oss selv, understreker Oberegger.