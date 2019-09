Bjørndalen og Domratsjeva blir trenere for Kinas OL-lag

Bjørndalen og Domratsjeva skriver i pressemeldingen, sendt fra Bjørndalens egen epost, at de har signert kontrakt med det kinesiske OL-laget og at de nå skal jobbe med lagets skiskyttere i forberedelsene til OL i Beijing i 2022.

– Vi er glade for å informere om vårt samarbeid med det kinesiske skiskytterlaget. Dette er et ungt lag med høye ambisjoner og stor motivasjon til å forbedre seg og vokse. Fra i dag går vi inn i den daglige treningen, og vi gleder oss til å dele vår erfaring gjennom mange år med laget – som blir verter for det neste vinter-OL, sier Bjørndalen i pressemeldingen.

Bjørndalen blir hovedtrener, med ansvar for både kvinnenes og mennenes lag, mens kona, Domratsjeva, får ansvar for kvinnenes lag.

– Vi har masse motivasjon til å gi våre beste råd til utøverne, støtteapparatet og alle andre som vil jobbe sammen med oss på vei til å nå gode resultater. Vårt fokus er å bygge et høyprofesjonelt lag, og hjelpe og støtte hver eneste utøver med å nå deres fulle potensial, sier Darja Domratsjeva i pressemeldingen.

Allerede i gang

Trenerduoen har allerede startet på veien mot Beijing med det kinesiske OL-laget. De har vært flere ganger i Kina og nå sist, i Norge, med laget.

– Vi er selvfølgelig glade for å bruke denne muligheten til å utvikle favorittsporten vår verden rundt, ikke minste i et land hvor skiskyting og vintersport har stort potensial, sier Domratsjeva.

Ole Einar Bjørndalen Ekspandér faktaboks Navn: Ole Einar Bjørndalen Alder: 45 (født 27. januar 1974 ) Idrettsgren: Skiskyting Yrke: Landslagstrener for Kina Sivilstand: Gift med Darja Domratsjeva, har datteren Xenia sammen Meritter: * OL-medaljer: 13 (8-4-1) * VM-medaljer: 45 (20-14-11) * Verdenscupen: 95 individuelle seirer (1 i langrenn), 6 sammenlagtseirer Aktuell: Skal sammen med kona trene det kinesiske skiskytterlandslaget fram mot OL i Beijing i 2022

Tobias Retvik Torgersen har hatt Bjørndalens jobb frem til nå. Han får en annen stilling i støtteapparatet. Retvik Torgersen forteller om et nytt system for Bjørndalen.

– Når det kommer til økonomi har vi ikke et budsjett som vi fritt disponerer. Alt må klareres lang tid i forkant. Hvis du trenger vindvimpler må det godkjennes et år i forveien, sier han.

– Hvordan er laget?

– Vi har utøvere med en kjempestor motivasjon og «drive». Hvis vi skal ta medaljer i OL må vi ha litt flaks, men jeg vet det er muligheter på damestafetten og damenes normalprogram, sier Torgersen.

NRKs skiskytterekspert Ola Lunde, forteller at kineserne satser knallhardt mot OL på hjemmebane.

– Jeg hadde hørt rykter om at Ole og Darja ville ta over. Kina satser knallhardt. De henter de to største vinterolympierne i skiskyting til Kina for å høste av deres erfaring. De har mest kompetanse innen skiskyting. De har ikke trenerbakgrunn, men vet hva som skal til for å være best, sier han.

SKEPTISK: NRK-ekspert Ola Lunde tror Bjørndalen vet hva som skal til, men er skeptisk til om de kinesiske skiskytterne kan bli gode for. Foto: NRK

– Hvor gode kan disse utøverne bli?

– På damesiden har de en mulighet, men per nå ingen på herresiden. Kanskje stafett for damer. Der kan de ha en sjanse. De har veldig gode resultater på sine yngre løpere i junior-VM og sommer-VM på rulleski. De har mange gode juniorer, men jeg tviler på at de kan bli gode nok til 2022.

– Knallhard

– Hvordan tror du Bjørndalen er som trener?

– Jeg tror han er knallhard som trener. Han vet hva som må til. De kineserne som får ham vet at han er den største som har vært. De kan bli trent for hardt, men det kommer an på hvor de er i utviklingstrappa. Det er viktig at de tar stegene riktig.

– Forventningene blir store. Vi så det da de hadde sommer-OL at de la enorme ressurser i det. Fem års knallsatsing gjorde de best i det sommer-OL-et. Også da hentet de inn trenerressursene.

– Går Norge potensielt glipp av en god trener her?

– Det er klart dumt for Norge at de ikke får brukt hans erfaring. Jeg vet ikke om de har spurt. Dert er veldig bra at «Team Mesterbakeren» bruker Emil Hegle Svendsen. Det er en svakhet for Norge at vi ikke tar vare på den kompetansen som er i gode trenere og løpere, sier Ola Lunde.