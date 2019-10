Bjørndalens superavtale: Kjøpte tilgang til Norges smørere

– Klart dette har mye å si for Kina, skriver en fornøyd Bjørndalen til NRK fra treningsleir i Indre Mongolia.

Norges smøresjef Tobias Dahl Fenre bekrefter avtalen, som ble signert natt til torsdag norsk tid.

– Ole Einar Bjørndalen tok kontakt med meg i sommer og lurte på om det var mulig å få til et samarbeid på smøring. Etter diskusjoner internt har vi kommet fram til denne løsningen, sier Fenre.

– Hvorfor er dette interessant for Norge?

– Det vil gi oss en bedre økonomisk situasjon i smøreteamet, som kan sikre at vi leverer den samme kvaliteten vi har gjort de siste årene.

Nekter Kina tilgang til hemmeligheter

Norges Skiskytterforbunds smørere har blitt omtalt som de beste i sporten. Samarbeidet med Kina skal vare fram til OL i Beijing i 2022.

Avtalen fører til at Norge bemanner opp fra 11 til 15 smørere i et mannskap som dekker både verdenscup og IBU-cup (nest øverste nivå). I verdenscupen vil Norge stille med åtte smørere, som er to flere enn de har hatt før.

Smøresjef Fenre forteller at Kina kun har kjøpt tilgang til noen av verdens raskeste ski. Hemmeligheten bak hvordan de prepareres skal ikke lekkes.

– Vi deler ikke kompetansen. Den blir i Norge. Vi ansetter norske smørere i det norske systemet, sier Fenre.

SMØRESJEF: Tobias Dahl Fenre tror avtalen vil styrke Norges medaljesjanser. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Tarjei Bø: – Vi gir fra oss gode ski til en konkurrent

Hva avtalen er verdt nekter både Fenre og generalsekretær Anne Varden å gå ut med.

Norges Skiskytterforbund har stått uten generalsponsor i over et år. Tidligere betalte DNB mellom 15 og 20 millioner årlig for å være skiskytternes fremste sponsor. I tillegg har sponsorer som Statkraft forsvunnet.

Til våren utløper fire øvrige sponsoravtaler, som må reforhandles i løpet av vinteren.

Tarjei Bø er klar på at avtalen med Kina ble en gyllen mulighet til å styrke satsingen etter en tid der landslaget har tapt sponsorinntekter og kuttet i utgifter.

– Jeg tror økonomien er viktig for forbundet nå. De jobber knallhardt i sponsormarkedet for å opprettholde det sportslige tilbudet. Så kommer det en avtale som bedrer smøreteamet. Dette er nok en stor faktor for at det til slutt ble «ja», sier Bø.

Selv om Kinas kvinnelandslag har utøvere som både vant junior-VM i vinter og rulleski-VM i sommer, frykter han ikke at Norge skal bli utkonkurrert av Kina.

– Vi gir fra oss gode ski til en konkurrent, og spørsmålet om Kina vil slå oss har blitt diskutert i utøvergruppa, sier Bø.

– Men jeg tror avtalen gjør vårt team mye bedre mot Frankrike, Tyskland og Russland, som er våre hovedkonkurrenter.

Smøresjef Fenre avviser at det blir mindre tid til å preparere norske ski.

– Hvis Kina konkurrerer oss ut, så er det fordi løperne våre er dårligere enn de kinesiske. Da har vi ikke gjort jobben på andre ting, sier Fenre, som gleder seg over muligheten for å rekruttere nye og unge smørere.

FRYKTER IKKE KINA: Tarjei Bø frykter ikke at Kina skal utkonkurrere Norge. Foto: Hanne Skjellum Mueller / NRK

Bjørndalen: – Kina kan ta OL-medalje

Bjørndalen mener Kina kan kjempe om medaljer i OL.

– Topp-plasseringer denne sesongen er urealistisk, men når vi nærmer oss OL så tror jeg vi har større muligheter.

– Selger Norge et konkurransefortrinn?

– Norge selger en tjeneste som vi kjøper og Kina bidrar med ressurser slik at Norges Skiskytterforbund fortsatt kan drive utvikling de tre neste åra.

– Nå kan Norge ha med de beste smørerne nærmest på fulltid hele året. Det har de ikke hatt mulighet til før, forteller Bjørndalen, som forsikrer at Norge vil ha full kontroll på Kinas skipark.