Østberg og Johaug måtte ty til gulv- og vindusvask: – Må ikke tro nordmenn bare bor på luksushotell

For i stedet for å sjekke inn på et finere hotell i Vierumäki 20 minutter utenfor Lahti sentrum, måtte de norske utøverne ta til takke med et slags leilighetshotell sentralt i byen da de ankom verdenscupbyen torsdag kveld.

Johaug virket ikke å ta det så tungt da hun møtte NRK under fredagens trening på skistadion i den finske byen.

INNGANGSPARTIET: Leilighetshotellet i Lahti sentrum var preget av byggearbeider. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Bor ikke bare på luksushotell

Men rommene på hotellet hadde så definitivt gjort inntrykk på skistjernen – samtidig som hun ikke kunne unngå å sende et lite stikk til de som tror de norske utøverne kun bor fint på verdenscuprenn. Den debatten stod på for fullt under Ski Tour 2020 sist uke.

En rekke nasjoner klaget da på boforholdene i alpinbyen Åre, mens de samtidig antydet at Norge var blant nasjonene som stort sett fikk tildelt gode hoteller på reise. Blant annet at Norge under dagene i Åre sjekket inn på hotellet Copper Hill som tilhører Petter Stordalen.

– Man må ikke tro nordmenn bare bor på luksushotell. Vi blir plassert andre steder, vi også. Jeg og Ingvild hadde husvask, vi vasket gulv og ruter. Og håndkleet var ikke hvitt etterpå, for å si det sånn, sier Johaug til NRK og gliser, når hun blir spurt om boforholdene i Lahti.

Landslagstrener Geir Endre Rogn er enig med Johaug og mener hotellet i Lahti er et godt bilde på at nordmennene ikke bare bor på fine hoteller. Han står ved at kvaliteten på boforholdene rulleres på av arrangøren overfor nasjonene.

FOKUSERT: Therese Johaug, her under fredagens treningsøkt i de solfylte løypene i Lahti. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Heidi Weng hadde dette å si:

– Jeg sov godt, jeg. Men ellers så var det grisete der. Jeg tror jeg må vaske litt når jeg kommer tilbake.

– Vi må ikke bo på luksus til enhver tid

Det var allroundtrener Eirik Myhr Nossum som til slutt valgte leilighetshotellet i Lahti sentrum. Han sier han er veldig godt fornøyd og påpeker at når landslaget nå bor så nære stadion betyr det mye for logistikken til alle som er med, blant annet hele støtteapparatet.

Han hevder standarden på bostedet til landslaget denne helgen ligger på snittet av det de er vant til ellers i sesongen. Han vil gi det et terningkast tre eller fire. Når han får høre hva Johaug og Ingvild Flugstad Østberg måtte gjøre med rommene da de ankom, og Heidi Wengs dom, sier han dette:

– Ja, det kan godt hende. Men de hotellene vi pleier å bo på totalrenoveres nå. Det er få hoteller å velge mellom. Vi må ikke bo på absolutt topp luksus til enhver tid. Alt i alt er vi godt fornøyd.

– Jeg er hundre prosent sikker på at dette er det beste valget, sier han og svarer «definitivt» på spørsmål om utøverne må tåle å vaske grisete og urene rom.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum, her under Ski Tour 2020 sist uke. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Ikke like raus på stjernene

Ingvild Flugstad Østberg innrømmer at helgens Lahti-bosted ikke har den standarden de er vant til fra samme sted tidligere. Hun bekrefter at både hun og Johaug måtte trå til med en skikkelig husvask torsdag kveld.

– «Grisete», sier Heidi Weng...?

– Ja, det var kanskje den følelsen. Det kunne vært enda bedre, sier Østberg, og forteller at minst én person på herrelaget ikke hadde vært like raus på stjernene som trener Nossum, da vedkommende vurderte hotellet ved ankomst torsdag kveld.

KLAR FOR VERDENSCUP IGJEN: Ingvild Flugstad Østberg, her etter trening i Lahti fredag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Johaug kan gå forbi Bjørgen

Lørdag får vi se om en husvask gjør godt for Johaug og Østberg. For etter et tøft Ski Tour 2020 har verdenscupen nå gått inn i en avsluttende fase. I Lahti, der det skal gås 10 kilometer intervallstart i klassisk lørdag og stafett for damer søndag, er noe av spenningen borte.

Therese Johaug leder verdenscupen overlegent. Men 31-åringen kan med seier lørdag nå nok en milepæl i karrieren. Dersom hun klarer det, går hun ifølge FIS (Det internasjonale skiforbundet) forbi Marit Bjørgen i antall individuelle verdenscupseire (62) på distanse.

Heidi Weng virker på sin side å ha god kontroll på andreplassen i verdenscupen sammenlagt.

– Men hun mangler en seier i verdenscupen. Hun har hatt en veldig god sesong, men har nok lyst på den seieren. Det er noe eget ved det, men da skal mye klaffe, sier landslagstrener Rogn.

LANDSLAGSTRENER: Geir Endre Rogn, her under Ski Tour 2020 sist uke. Foto: Terje Pedersen / NTB

Om tredjeplassen er det imidlertid svært jevnt. Fra Natalia Neprjajeva på tredje- og ned til Ingvild Flugstad Østberg på sjetteplass skiller det bare 195 poeng.

Dermed blir det trolig spennende helt til siste renn om hvem som får feire på pallen med Johaug og Weng i verdenscupavslutningen i Canada i slutten av mars.

– Det blir et rotterace ut sesongen. Så lenge Neprjajeva er tilbake i toppform, så blir det tøft. Men både Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild har gode muligheter, sier Rogn.

PS: Damenes 10 kilometer følger du på NRK 1 eller NRK.no fra klokken 10:55 lørdag. Herrenes løp ser du fra klokken 12:25 på samme plattformer.