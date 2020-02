Martin Johnsrud Sundby innrømmer at han er overrasket over at en så rutinert arrangør, som han omtaler som veteraner innenfor langrennsirkuset og som vet hva dette dreier seg om, ikke har stålkontoll på alt i årets Ski Tour 2020.

Han og Ingvild Flugstad Østberg misliker sterkt at ikke Norge eller Sverige klarer å vise seg fra en bedre side.

– Dette er jo tabber på en skala som overhodet ikke hører hjemme i en sånn tour. Det er ikke bra. Arrangøren må ta full selvkritikk, sier Sundby innledningsvis til NRK.

Østberg har stor forståelse for frustrasjonen blant de mindre nasjonene. Hun har sett sakene i media.

– Jeg synes det er synd og skuffende at en norsk-svensk tour skal vise seg fra en sånn side. Vi hadde virkelig håpet at dette skulle være bra på alle mulige måter, sier hun.

Kritikken har haglet. Under lagledermøtet tirsdag i 10.00-tiden, så Ski Tour-sjef Guri Hetland seg nødt til å legge seg flat for flere hendelser. Det har også FIS-renndirektør Pierre Mignerey. Les likevel tilsvaret til både Det internasjonale skiforbundet og Hetland i bunnen av denne saken.

DISKUTERTE: Jostein Vinjerui og Hans Kristian Stadheim, begge jobber for det britiske langrennslandslaget, fortalte Ski Tour-sjef Guri Hetland at ting måtte bli bedre under lagledermøtet tirsdag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Store hotellforskjeller

For listen over hendelser er lang. De som har fått kjenne mest at ting overhodet ikke er som vanlig, er de små nasjonene.

Det aller siste som vekker mest harme blant dem handler om boforhold. Det er allerede kjent at finnene var misfornøyd med et bygg med dårlig lukt og to toaletter til 30 personer på Camp Ånn da Ski Tour fortsatte til Åre mandag og tirsdag. De fikk imidlertid kjapt nye rom på et annet hotell.

Det norske landslaget er losjert inn på luksushotellet til Petter Stordalen. Sverige bor også sentralt.

Østerrike, Kina, Estland, Frankrike og Storbritannia bor på sin side i Vålådalen.

Fjellstasjonen ligger tre-fire mil utenfor Åre. De små nasjonene må forholde seg til et begrenset shuttletilbud til og fra rennstedet. Østerrikeren Teresa Stadlober sier til NRK at hun er sint.

– Jeg er skuffa over hotellet og spesielt hvordan arrangøren behandler oss fra de små skinasjonene. De bryr seg mest om sine egne nasjoner, Sverige og Norge, men de bryr seg ikke noe om resten.

REAGERER: Teresa Stadlober, her under en konkurranse i Falun for snaue to uker siden. Foto: Annika Byrde / NTB scanpi

Frokost på bussen

På tourens hjemmeside heter det blant annet at målet er å jevne ut forskjellene mellom små og store nasjoner gjennom transporttilbudet, at alle bor på samme hotell og ingen skal ikke prioriteres først – heller ikke Norge og Sverige skal få noen fordel på dette punktet.

Slik opplever ikke Stadlober at virkeligheten er. Hun mener slik informasjon på hjemmesidene må stemme. Men fra Vålådalen må hun – eksempelvis for å komme seg til langløpet fra Storlien til Meråker torsdag – reise grytidlig inn til Åre for å ta toget derfra sammen med resten av utøverne. Hun vet ikke om hun rekker frokost på hotellet.

– Konkurrerer du på samme vilkår?

– Jeg vil også sove lenge om morgenen og ikke stresse så mye, og ikke måtte spise frokost på bussen. Dette er ikke det beste verdenscuparrangementet. Det kan godt hende det er bra her for amatørrenn, men ikke renn for profesjonelle.

– Dummeste jeg har hørt

Da Ski Tour-sjef Guri Hetland ble intervjuet av NRK i forbindelse med finnenes kraftige irritasjon over boforholdene i Åre, uttalte hun at «dette er slik som jevner seg ut gjennom en sesong i verdenscupen».

Også briten Andrew Musgrave bor i Vålådalen. Han reagerer på tour-sjefens forklaring.

– Det er i hvert fall det dummeste jeg har hørt, for hver eneste gang er det de minste nasjonene som blir plassert lengst unna og de største nasjonene som blir plassert på de beste hotellene rett ved, sier han til NRK.

IKKE FORNØYD: Andrew Musgrave, her fra pressesonen i Åre tirsdag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Men det er fordi de har mye makt. Media kommer fra Norge, det er dere som følger dem, og hvis de blir misfornøyde, så blir det mye styr rundt det, mens hvis det er Storbritannia eller Andorra, så er det ingen som bryr seg. Så da er det lettest for dem å gjøre det sånn.

Stadlober mener FIS har en lang stor jobb å gjøre for å vise at de tar mindre nasjoner på alvor.

– Nachspiel

Men det er altså ikke bare to hendelser under Ski Tour der de mindre og større nasjonene reagerer.

Flere lag, deriblant Sveits og Storbritannia måtte bo på støyende hotell i Østersund den første konkurransehelgen. De hadde rom over et utested. Musgrave forteller dette:

– Sengen ristet når jeg lå der.

Treneren hans, Hans Kristian Stadheim, forteller følgende:

– Det er klart det påvirker søvnen. Det er jo som å ha nachspiel.

I Østersund opplevde også Therese Johaug at løypepatruljen ikke gjorde den jobben hun forventet.

Da Ski Tour 2020 fortsatte videre til Åre, opplevde minst én nasjon at traileren nesten skled ut i elven. Det var rett og slett ikke strødd på den islagte parkeringsplassen forbeholdt trailerne. Den canadiske sjåføren Bilodeau Yves, mener arrangøren ikke var forberedt.

HAVNET HELT FEIL: Det var ikke strødd på parkeringsplassen ved skistadion i Åre. Her har den canadiske traileren sklidd helt ut mot elven, i helt feil posisjon enn den var tenkt. Foto: Canadiske skiforbundet

Da smørerne til de mindre nasjonene oppdaget hva slags smørefasiliteter de ble tilbudt, nektet de å jobbe under de forholdene. De ble kalt helsefarlige – noe FIS senere bekreftet at var tilfelle.

Jorunn Sundgot-Borgen var svært kritisk til sprintløypen i Åre tirsdag, som hun mente favoriserte lette løpere.

Snorri Einarsson går touren for Island. Han opplevde at han måtte sitte og vente i tre timer i resepsjonen, mens sveitserne fikk rom med en gang.

– Da ble jeg forbanna. Da jeg begynte å ringe til sjefene og klage, gikk det bedre. Men det skal ikke være sånn, sier han til NRK.

Snorri Einarsson, her fra pressesonen i Åre tirsdag. Foto: Mikal Aaserud / NRK

– Sånn kan vi ikke ha det

Når NRK legger til grunn at de små skinasjonene føler de får et lite handikap hver gang og opplever ting som urettferdig, og deretter spør Flugstad Østberg om hun har forståelse for det, svarer hun slik:

– Jeg har ikke oversikt over hvor mange ganger de har fått det annerledes enn de store nasjonene, og dette bytter vel litt på. Det er ikke sånn at alt er tipp topp og 100 prosent når vi er på tur heller, men det er synd hvis de har den oppfatningen. Det er spesielt synd hvis det faktisk er sånn. Sånn kan vi ikke ha det.

REAGERER: Ingvild Flugstad Østberg, her under konkurransen i Åre tirsdag. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Katastrofe

For Sundby er behandlingen av smørerne til de små nasjonene det verste eksempelet på dårlig behandling. Han sier det ikke hører hjemme i langrennssirkuset.

Når han får høre historien til Stadlober og Musgrave, uttaler han følgende:

– Det er ikke holdbart. Hvor mange hoteller har Åre? Det må være 50 hoteller i byen. Det vil jeg kalle katastrofe. Man har gått for et konsept, en komplisert tour, et konsept som krever organisering. Det går på tverke fordi man ikke har hatt kontroll.

Martin Johnsrud Sundby, her under sprinten i Åre tirsdag. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Man leter etter enkle løsninger. Når man gjøre det, så ender det stort sett med å bli dårlig, sier Sundby.

– Snorri Einarsson fortalte at han måtte vente tre timer på et rom...

– Da hadde jeg sagt «deilig, vi snakkes».

– Hadde du akseptert det?

– Det er ikke sånn det skal være. Det er ulike situasjoner som har oppstått. Det er ikke poenget. Men her er det svært kompetente folk i gamet som har gjort forferdelig dårlige vurderinger. Det er overraskende, sier Sundby.

– Noe har gått galt

Leder for FIS' langrennskomité, Vegard Ulvang, sier enkelt og greit at «sånn skal det ikke være», når han blir bedt om å vurdere både bo- og smørefasilitetene.

Han forventet blant annet at det skulle være kompetanse på tilfredsstillende smøreboder i et land som Sverige, at FIS må sjekke hvorfor det har blitt slik, men understreker at han ikke har noe å si til noens forsvar.

– Utøverne reagerer på at de ikke får bo mer sentral, hva sier du til det?

– Her er det noe som har gått galt, det er helt klart. Når turistdestinasjonen Åre inviterer til verdenscup, er det forferdelig dumt å få sånne oppslag mot seg. Jeg forstår ikke hvordan dette har skjedd, men jeg kommer til å stille spørsmålet.

LANGRENNSTOPP: Leder av langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang. Her avbildet fra et renn i 2016. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Utøverne føler dette er en generell trend som gir ulike konkurransevilkår, hva sier du til det?

– Det er vårt ansvar å tilby like konkurransevilkår, men det er nytt for meg at det er en generell trend. Det har aldri kommet opp på møter jeg har vært på. Dette må vi gå til bunns i og sjekke, og få gode svar på. For sånn skal det ikke være.

– Slitt med å få rom

Guri Hetland har følgende kommentar om smøreforholdene:

– Det skulle aldri ha skjedd, men det er som det er. Vi håper alle nå får gjort jobben sin, sier hun, og svarer deretter på arrangør- og bostedskritikken:

– Det er høysesong, så vi har slitt med å få rom. Alle vet at noen overnattingssteder er bedre enn andre. Jeg lover at når vi kommer til Trondheim, er alle lag på samme hotell. Vårt mål er å lage den så fair og rettferdig som mulig for alle lag.