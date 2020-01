Norge håndballforbund fikk opprinnelig rundt 70.000 kroner i bot fra Det europeiske håndballforbundet (EHF) for feil farge på shortsene Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød spiller med under drakta i EM.

Men det var først etter den fjerde kampen, mot Ungarn i helgen som var, de virkelig ble oppgitt over kravet på 2000 Euro. For da hadde lagledelsen tatt med shortsene til skredder, og sydd de om slik at shortsen skulle matche den mørkeblå draktfargen.

– Vi var litt skuffa, for vi følte vi hadde gjort alt vi kunne i forhold til reglene, forteller hovedleder Heidi Tjugum til NRK.

Skrev mail

Hun skrev derfor en klar mail til EHF hvor de redegjorde for hva de syntes, hva slags utstyr Norge har med seg og at det skal tilsvare reglementet. De erkjente feil i de to første kampene, men mente antrekket til Portugal- og Ungarn-kampen var korrekt.

– Tonen var gemyttlig, sier Tjugum.

Og Norge fikk gehør for at den første boten ikke skulle blitt gitt, og i møtene med Sverige og Island fikk de utstyret godkjent.

PASSER PÅ: EM-delegatene består av en EHF-veileder, en EHF-observatør, en tidtaker og en som teller målene. Her fra Norges kamp mot Sverige. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Hvor ivrige opplever dere at delegatene er her?

– Enkelte har vært mer dedikert enn andre.

Kjeft for jubel

Også spillerne forteller om aktive delegater, de fire personene som sitter mellom lagbenkene, under EM.

– Vi har opplevd at de har prøvd å hysje på oss fordi vi jubler ofte mer enn andre lag, forteller Petter Øverby.

– De er fryktelig irriterende til tider. Håndball er et spill og vi må få lov til å vise følelser, sier Magnus Abelvik Rød.

VISER MYE GLEDE: Sander A. Øverjordet, landslagssjef Christian Berge, Kevin M. Gulliksen, Magnus Gullerud og Tom Kåre Nikolaisen jubler på benken under kampen mot Island. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Det samme tilsnakket fikk håndballkvinnene i EM i fjor. Og akkurat det tar ikke Norge tungt.

– Det handler litt om identiteten vi har som lag, at vi har lyst til å vise engasjement og begeistring når vi gjør noe bra, og forhåpentligvis smitte over på alle at vi er den enheten vi er. Og så kommer delegaten og sier at vi driver og maser på dommerne og sånn… men det er ikke det vi gjør, men de skjønner ikke norsk så ... sier Øverby, og flirer.

– Alle delegatene tillater selvfølgelig jubel fra benk når laget har scoret. Spillerne kan bare bli bedt om å sette seg ned hvis de fortsatt står når ballen er i spill igjen, sier EHFs kommunikasjonssjef, Thomas Schöneich.

Også landslagssjef Christian Berge har fått mye kjeft på sidelinjen.

– Jeg legger ikke så mye fokus på det, og løfter bare hånden og sier det er greit, eller gir en tommel opp, sier Berge.

