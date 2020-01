Norge har fått bøter for regelbrudd i hver EM-kamp

Kroatia klar for EM-semifinale

Kroatia er klar for semifinale i håndball-EM før de to siste kampene i hovedrunden. Lørdagens 25-24-seier over Tyskland sørget for det. Kroatia og Tyskland topper tabellen i gruppe I med full pott, seks poeng hver. De er fire foran de nærmeste rivalene, og ettersom kroatene har slått alle de tre lagene som teoretisk kan innhente dem er laget allerede klart for semifinale.

Tittelforsvarer Spania er etter sin 30-26-seier over Østerrike så godt som semifinaleklar, men med tap både for Hviterussland og Kroatia i de gjenstående kampene, og hviterussisk seier over Østerrike, kan avansementet fortsatt ryke.

I praksis er det Kroatia og Spania som er de aktuelle motstanderne dersom Norge følger opp sin flotte start på turneringen og tar seg til semifinale.