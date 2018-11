Det ble igjen remis i det åttende VM-partiet i sjakk mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana.

Men etter partiet var det en arrangørskandale som kom i fokus. Midt i partiet kunne man nemlig høre høye lyder inn til spillerne. Både Caruana og Carlsen så rart ut i luften og lurte på hva som hadde skjedd.

– Jeg regner med at arrangøren prøver å finne ut hva som har galt. Vi kan ikke ha en VM-kamp hvor spillerne blir forstyrret av arrangørfeil. Man må kunne si det er en amatørtabbe, sier journalist og grunnlegger av sjakknettstedet mattogpatt, Tarjei Joten Svensen.

Se video av hendelsen i toppen av saken.

– Forståelig at spillerne reagerer

På pressekonferansen etter partiet fikk spillerne spørsmål om hva det var.

– Det var noe som skrudde seg på. Vi hørte en form for mikrofon. Jeg vet ikke helt hva eller hvem det var. Jeg vet ikke om det var noen stemmer eller hva det var, sa Caruana.

– Det var ikke noen trekk, i hvert fall, svarte Carlsen, før han fortsatte:

– Åpenbart er det uakseptabelt. Det var folk som snakket, men det var ikke veldig tydelig hva de sa. Det varte ikke så lenge. Dette er egentlig ikke noe vi bør ta i offentligheten. Arrangørene vet om det og de må fikse det, sier verdensmesteren.

Carlsen var ikke fornøyd med arrangørene etter parti 8. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

NRK får bekreftet fra Ilja Merenzon i World Chess at lyden kom fra et sikkerhetskamera med innebygget høytaler. Dette må de ha i henhold til sikkerhetsprotokollen, opplyser han.

Svensen er svært lite imponert.

– Jeg trodde det var noen av tilskuerne, men nå tyder det på at det kom fra arrangøren. Det er forståelig at spillerne reagerer på det. Det har vært mye rot med denne arrangøren. Det er ting som tyder på at dette er siste VM de får arrangere, sier han.

– Det vil ikke skje igjen

Inne i lokalet satt også dommer Nana Alexandria. Hun er tidligere verdensmester to ganger, og har vært i sjakkmiljøet i en årrekke. Hun har aldri opplevd noe lignende.

– Jeg skjønte ikke helt hva det var. Det var to ord, men jeg hørte ikke hvilke ord det var. Jeg vet ikke om de (spillerne) forstod ordene heller. Det var bare to sekunder eller mindre. Jeg tror det var på engelsk, forklarer hun.

Hun er glad for at det skjedde på et tidspunkt hvor ikke noen av spillerne var i tidstrøbbel. Det kunne fort ha satt ut spillerne enda mer.

– Det er uansett ikke bra når du er så dypt inne i dine egne tanker. Jeg håper det ikke vil skje igjen, sier hun til NRK.