Det Carlsen fryktet, er i ferd med å skje: – Man blir sliten psykisk

Syv partier. Syv remis. I fem av partiene har man ikke fått sett noe særlig dramatikk på brettet.

Men i det åttende VM-partiet mellom Magnus Carlsen og Fabiano Caruana, fikk vi endelig et skikkelig drama.

– Han spilte en variant som er veldig ubalansert og skarp, som jeg egentlig har forventet i flere runder. Så kom det i dag, så var jeg ikke helt mentalt klar, merket jeg. Så ble det veldig skarpt, og det var han som hadde all moroa, sier Carlsen til NRK etter partiet.

– Hva var du ikke mentalt klar for?

– Han spiller den skarpeste varianten i hele systemet. Den er ikke så vanlig. Jeg følte det ville komme en dag, så kom det plutselig i dag, så ble jeg litt usikker.

Se pressekonferansen etter partiet her (artikkelen fortsetter etter videovinduet):

– Aldri spilt på så høyt nivå

For Caruana valgte å spille en aggressiv åpning fra start. Carlsen svarte med å spille like aggressivt.

Tidlig ble det klart at Caruanas plan var å storme på med bønder på den ene siden. Carlsens plan var å storme på på motsatt side. I sitt 18. trekk viste Carlsen hvor aggressivt han planla å spille da han spilte bonden foran kongen to ruter frem. På det tidspunktet sto kongen nesten helt åpen bak bonden.

– Så aggressivt har Magnus Carlsen aldri spilt med sorte brikker i et VM, slo Atle Grønn fast i NRKs studio.

Men Caruana spilte også aggressivt. Etter hvert ofret han en bonde i håp om å få et vinnende angrep.

– Jeg hadde et godt initiativ. Jeg ofret en bonde på C5. Jeg brukte lang tid på det, det var et konkret spill, så jeg måtte finne alle detaljene. Kanskje var det noe jeg overså. Jeg så etter et angrep, men fant ikke noe som var avgjørende. Da spilte jeg litt defensivt og han forsvarte seg bra, sier Caruana.

– Blir psykisk sliten

Det var altså dette ene defensive trekket fra Caruana som gjorde at det raskt ble en veldig lik stilling.

Da gikk like gjerne Carlsen ut av rommet og byttet sokker fra de knallrøde sokkene han hadde startet partiet med.

Carlsen startet partiet med disse sokkene. Da han innså at han reddet remis, skiftet han til sorte sokker. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Dermed ble det et nytt parti med remis etter hvert. Det har Carlsen tidligere snakket om at han ikke er veldig glad for.

Da Carlsen var gjest i podkasten Sjakksnakk før VM, snakket han om hva mange remispartier på rad gjør med han.

– Jeg mister energien når det blir for mange remiser der det ikke skjer noen ting. Man blir sliten psykisk. Man får ikke spilt noe sjakk, får ikke tenkt, får ikke vist noe som helst, sa Carlsen.

Derfor fikk han også spørsmål om han hadde det gøy etter åtte remiser etter partiet.

– Sånn passe. Det er veldig spennende, men det er klart det er morsommere å spille partier som dette når det er mindre på spill. Som sjakkspiller er det spennende, jeg er glad for at jeg har løst oppgaven på en god måte i dag, sier Carlsen.

At de åtte første partiene i en VM-kamp ender remis er faktisk første gang i historien. Stillingen nå er 4–4. Neste parti er på onsdag.

Slik var partiet – trekk for trekk: