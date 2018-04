Ønsker Bjørndalen som trener: – Kommer aldri til å skje

I to uker har jobben som trener for de norske skiskytterkvinnene vært ledig, etter at Stian Eckhoff og Steinar Mundal valgte å gi seg. Tiril Eckhoff skulle gjerne sett at Ole Einar Bjørndalen ble deres arvtager, ettersom han nå har valgt å legge opp som utøver.

– Det hadde vært jævlig rått da! Tenk å ha han som trener, sier Tiril Eckhoff.

Eckhoff forteller at de enn så lenge ikke har fått noe mer info om potensielle arvtagere, men tviler på at Bjørndalen vil prioritere de norske fremfor deres hviterussiske konkurrent.

– Det tror jeg aldri kommer til å skje.

– Hvorfor ikke?

– Fordi dama hans er Darja. Jeg tror han kommer til å følge opp henne ganske tett.

EKTEPAR: Bjørndalen med den hviterussiske skiskytterstjerna Darja Domratsjeva. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Enorm kunnskap og kompetanse

Ledelsen i skiskytterforbundet visste ikke at Bjørndalen skulle legge opp før han selv offentliggjorde det tirsdag, men generalsekretær i forbundet vil ikke gi slipp på 44-åringen.

– Han er jo en kapasitet og har en enorm kunnskap og kompetanse som vi har lyst til å ha med oss videre på en eller annen måte. Og det kan også tenkes internasjonalt, så vi vil jo selvfølgelig ha gode samtaler med Ole fremover, sier Rakel Rauntun til NRK.

Både Tiril Eckhoff og lagvenninnen Marte Olsbu mener det er et stort tap for skiskytterforbundet om Bjørndalens kunnskap og erfaringer forsvinner. Aller helst skulle de hatt han inn i trenerteamet så fort som mulig.

– Har han lyst er han hjertelig velkommen, men jeg tror vel kanskje ikke det. Jeg håper vi kan dra nytte av hans erfaringer fremover, men jeg tror nok ikke han vil bli trener for vårt lag, sier Olsbu.

Kan hjelpe konkurrenten

Hun tror, i likhet med Eckhoff, at Bjørndalen vil prioritere å følge opp Darja Domratsjevas karriere. I så fall vil han hjelpe konkurrenten i stedet for de norske skiskytterne.

– Det har han nok allerede gjort. Det er en del av gamet. Men som jeg sa tidligere håper jeg han også kan bruke sine erfaringer i forbundet, slik at vi kan dra nytte av det. Vi får høre med han på NM denne uka, om han har noen råd.

– Skal du smiske litt for å få han med på norsk side?

– Ja, vi må nok kanskje det.