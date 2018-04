Bjørndalen til NRK: – Jeg har hatt hjerteflimmer i 10 år

– Jeg har diskutert dette med legene i flere år og det har ikke vært sånn at «nå skal du legge opp». Det har overhodet ikke vært et tema. Man kan operere og da er det stor sjanse for at det forsvinner. Men jeg har prestert bra og da er det greit å avslutte mens leken er god.

– 2008 var første gang jeg hadde det, sier han til NRK.

– Hvordan har du greid å leve og konkurrere med det?

– Jeg lever ganske sunt og er ganske kynisk på livsstil. Jeg har kuttet ut mange ting som kunnet påvirke det flimmeret. Det gjorde jeg første gang jeg fikk det. Jeg lever restriktivt, men det har ikke vært et problem for meg, sier Bjørndalen, som forteller at han har hatt seks tilfeller av hjerteflimmer i løpet av disse årene.

FIKK KAKE: Ole Einar Bjørndalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Ble forbanna

Det var en svært rørt Bjørndalen som offentliggjorde at han la opp som skiskytter på tirsdagens pressekonferanse.

– Oppkjøringen startet veldig bra. Jeg fikk så et første møte med hjerteflimmer i sommer, men kom i trening igjen. Så fikk jeg en ny runde hjerteflimmer senere på sommeren.

Bjørndalen fikk så et nytt hjerteflimmer senere på høsten før det siste høydeoppholdet før sesongstart.

Ole Einar Bjørndalen er langt ifra den eneste toppidrettsutøveren som er blitt rammet av hjerteflimmer. I 2012 fikk Marit Bjørgen hjerteflimmer like før jul og valgte å droppe Tour de Ski. Også Charlotte Kalla fikk samme problemet i 2016.

Begge kom som kjent sterkt tilbake.

– Hjerteflimmer er helt OK å leve med, men når man driver toppidrett så kan man ikke ha det. Du kan ikke trene. Man må få det i vater igjen. Det går greit og har gått greit hver gang. Men man blir satt litt tilbake.

– Har du vært bekymret?

– Nei. bekymret har jeg ikke vært. Bare forbanna da jeg fikk det igjen nå i sommer.

Fortsatt motivert

– Var rådene fra legene så tydelige at du ikke hadde noe annet valg enn å legge opp?

– Så tydelig var de ikke, men jeg har hatt en vanvittig karriere og har opplevd det som alle kan drømme om. Det var rett tid å stoppe. Jeg føler at dette er en riktig avgjørelse, sier han til NRK.

– Jeg ønsker å trappe ned etter samråd med helseteamet og familien.

– Du har holdt helseproblemene godt skjult?

– Ja, det har kun vært de aller nærmeste og de som greier å holde på hemmeligheter som har visst noe.

Bjørndalen forteller imidlertid at motivasjonen til å fortsette er sterk.

– Motivasjonen er der. Til og med da jeg gikk på ski i påsken var det like moro å gå på ski, så det har ikke endret seg selv om jeg har bestemt meg for å legge opp. Jeg tror hjernen min er skrudd sånn sammen at livet må være i utvikling, innrømmer han.

– Jeg håper at jeg kan få bruke disse ressursene på noe som er fornuftig og at noen kan dra nytte av det. Så får tiden vise hva jeg lander på.

BLE RØRT: Johannes Thingnes Bø. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Visste ingenting

Johannes Thingnes Bø sier at han ikke visste noe om Bjørndalens helseproblemer før tirsdagens pressekonferanse.

– Det var fint og tungt å se, sier han om pressekonferansen.

– Du så at han hadde lyst å fortsette, men at han måtte sette ned foten. Jeg kjenner han godt - det har nok vært forferdelig å innse det, forteller Thingnes Bø.

Tiril Eckhoff tviler på at de norske skiskytterkvinnene får dra nytte av Bjørndalens kompetanse nå som han legger opp.

– Det tror jeg aldri kommer til å skje.

– Hvorfor ikke?

– Fordi dama hans er Darja Domratsjeva, ler hun.

– Jeg tror han kommer til å følge opp Darja ganske tett, legger Eckhoff til.

NRKs skiskytterekspert Halvard Hanevold mener en epoke er over når Bjørndalen nå gir seg.

– Det er en stor dag med en epoke som er over. Ikke bare for hans del, men for hele skiskytterverden, sier Hanevold.

