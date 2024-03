Full forvirring i Kollen – Trener usikker på om seieren står

Kun 2 poeng skilte topp fire etter første omgang i Holmenkollen søndag. Blant dem var Raw Air-leder Eirin Maria Kvandal, som hoppet 225.5 meter med lavest fart av alle i første omgang.

I finaleomgangen hadde vinden roet seg, men da Kvandal skulle hoppe så det først ut som treneren ba om å gå ned på avsatsen. Men det var til slutt juryen som valgte å gå ned på farta.

– Her må vi opp i dommertårnet og finne ut av hva som faktisk er fakta, sa NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Men 22-åringen holdt hodet kaldt og hoppet 125 meter, og fikk til slutt 2.2 poeng mer en slovenske Nika Prevc. Det holdt til Kvandals andre verdenscupseier og hun beholder Raw Air-ledelsen.

– Nå har jeg det veldig bra. Det er veldig stort, sier Kvandal til NRK etter seieren.

Trener Christian Meyer sier til NRK at han trykte på knappen, for å signalisere at de ville gå ned på farta, men at jury-avgjørelsen kom opp.

– Da er vi trygge på at Eirin har vunnet?

– Vi får nå se da, sier han kryptisk til NRK.

– Om hun vinner eller ikke er dette uansett en seier, legger han til.

Men Norges nasjonalsang ble spilt og Kvandal sto øverst på pallen etter rennet.

Silje Opseth ble nest beste norske på en åttendeplass, mens to andre unge, norske hoppere imponerte på hjemmebane.

Både 20 år gamle Heidi Dyhre Traaserud, som endte på 11.-plass, og 16-årige Ingvild Synnøve Midtskogen, som ble nummer 18, gjorde karrierebeste.

Thea Minyan Bjørseth endte på 26.-plass.