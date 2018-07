Overgangen bekreftes på Real Madrids nettsider.

Overgangssummen skal være på 105 millioner euro, melder Gazzetta. Det tilsvarer svimlende 986 millioner kroner. Spanske Marca beskriver det som «århundrets avtale».

Den spanske klubben takker superstjernen i en pressemelding publisert på Real Madrids nettsider tirsdag.

– Han har markert seg i en av de mest briljante periodene i klubbens historie og i verdensfotballen, skriver klubben.

Der kommer det også fram at de vil innfri Ronaldos ønske om en overgang til italienske Juventus.

Overgangssummen skal være på 105 millioner euro. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– De lykkeligste årene mine

Ronaldo selv har også publisert et brev til klubbens supportere på Real Madrids nettside.

– Disse årene i Real Madrid, og i denne byen, har muligens vært de lykkeligste i mitt liv, skriver han.

– Jeg føler en enorm takknemlighet overfor denne klubben og for denne byen. Jeg kan bare takke for den kjærligheten jeg har mottatt, fortsetter fotballstjernen.

– Likevel tror jeg at tiden er kommet for å åpne et nytt kapittel i mitt liv. Jeg ber alle, og spesielt våre supportere, om å forstå meg, legger han til.

450 mål for Real Madrid

Ronaldo har vært Real Madrids ubestridt største stjerne siden han kom til spansk fotball fra Manchester United sommeren 2009. Han står med 450 mål på 438 kamper totalt for Real.

Han har vunnet La Liga to ganger og mesterligaen hele fire ganger med den spanske fotballgiganten. 33-åringen har også vunnet Gullballen fem ganger.

Nå fortsetter karrieren i Juventus og i italiensk Serie A. Den tradisjonsrike og populære klubben ble stiftet i 1897 og har 34 Serie A-titler, men har ikke vunnet mesterligaen siden 1995-96.

Akkurat det er antagelig noe klubbledelsen håper skal endre seg med portugiseren på laget.

Hintet selv om overgang

Ronaldo hintet selv etter Real Madrids tredje strake mesterligaseier om at han kunne være på vei bort fra klubben.

Han sa at han ville si mer om sin framtid under Portugals deltakelse i VM-sluttspillet, men gjorde det ikke.

Portugiserne ble som kjent slått ut av Uruguay i åttedelsfinalen.