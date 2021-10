Det har stormet rundt Ole Gunnar Solskjær (48) etter søndagens pinlige 0-5-nederlag mot Liverpool på Old Trafford.

Spekulasjonene har svirret rundt Solskjær den siste uken, og mange mener utfallet av lørdagens kamp mot Tottenham vil avgjøre nordmannens fremtid som manager for Manchester United.

På en pressekonferanse fredag ettermiddag åpnet 48-åringen om den siste uken.

– Det har vært en vanskelig uke. Vi har måttet takle resultatet og prestasjonen. Vi vet at resultatet mot Liverpool ikke var godt nok. Det var ikke nærheten av vårt beste, sa Solskjær på pressekonferansen.

– Vi har hatt en god uke på treningsfeltet. Det må jeg si. Jeg føler at guttene er klare til å gi sitt beste, sa han videre.

– Ikke spre løgner

Flere medier meldte denne uken at Solskjær skal ha stadig synkende tillit i United-garderoben.

The Athletic, samt flere andre seriøse britiske medier, hevder at store deler av Uniteds spillergruppe begynner å miste troen på at Solskjær er rett mann for jobben.

Paul Pogba tok tidligere denne uken avstand fra The Suns artikkel om at han har et surt forhold til Solskjær. Han kalte det «falske nyheter».

Solskjær sa på fredagens pressekonferanse at Pogba var sinna etter påstandene.

– Vi kan ikke aksepterer når løgner blir funnet opp. Paul kom bort til meg sinna og sa at han hadde lagt ut noe på sosiale medier. Rapporter er greit, men ikke finn opp løgner om spillere og meg.

FRUSTRERT: Paul Pogba var frustrert etter ryktene som ble spredd om han etter Liverpool-kampen. Foto: Rui Vieira / AP

– Neppe sovet rolig

Det er knyttet store forventninger til Manchester United og Solskjær før lørdagens kamp.

– Alles øyne er rettet mot han det neste halvannet døgnet. Han kan prøve å se så rolig ut han bare vil (på dagens pressekonferanse journ.anm.), men han har neppe sovet rolig i natt og kommer neppe til å sove godt natt til lørdag, sier NRKs kommentator Jan Petter Saltvedt.

Han mener Solskjær er avhengig av at laget hans presterer mot Tottenham for å beholde jobben. Går han på en ny smell, frykter Saltvedt at jobben allerede kan ryke etter lørdagens kamp,

– Han går inn i skjebnehalvannenuke uke nå. Det tror jeg han vet. Den legendestatusen han har, taper til slutt mot resultat. Han burde vinne to av de tre neste for å beholde jobben. Han kan heller ikke tape med tre mål på lørdag, da tror jeg han ryker.

– Som å skyte Bambi

Manchester United står nå uten seier på sine fire siste kamper i Premier League. Tre av de har vært tap – som betyr at Manchester United ligger på en syvendeplass. Kristiansunderen har troen på at laget klarer å snu den vonde trenden.

– Jeg har vært gjennom noen fryktelige øyeblikk her som spiller, og jeg har måttet håndtere kriser her som manager også. Én ting jeg kan si, er at jeg alltid vil gjøre et forsøk og kjempe for det, sa Solskjær på presseseansen.

Tidligere Liverpool-spiller og Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp mener lørdagens kamp i London burde vinnes.

– De har kjøpt seg litt tid. Taper de mot Tottenham og så taper noen kamper til, så beklager, men da kan han ikke bli, sier Redknapp til podkasten Essential Football.

Briten mener Manchester United synes det er vanskelig å sparke nordmannen grunnet hans store respekt innad i klubben.

– Jeg sa det for to år siden, det kommer til å bli som å skyte Bambi, sier Redknapp videre.

PRESSET: Solskjær og Cristiano Ronaldo under møte med Liverpool på søndag. Foto: Martin Rickett / AP

Enorm kritikk

Etter 0-5-nederlaget på søndag var en rekke eksperter tidlig ute med å kritisere Solskjær. Flere mente at de ikke så noen fremtid for 48-åringen på «Drømmenes teater» etter tapet mot rivalen.

– Han kan ikke overleve dette, skrev Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst underveis i oppgjøret på søndag.

Etter kampen var han ikke nådig med nordmannen.

«Dette har vært forferdelig, og det er ikke bare Solskjær som må gå. Få Woodward ut så fort som mulig. Få også Arnold, Phelan og alle nivå-to-trenerne ut», skrev Manchester United-kjenneren og henviste til klubbdirektør Ed Woodward, direktør Richard Arnold og assistentmanager Mike Phelan.

The Athletic-journalisten Adam Crofton sa seg enig med Luckhurst etter kampen.

– Nå er det bare høflighet eller vrangforestillinger som kan forklare at Solskjær får fortsette som manager for Manchester United.

Hovedpersonen selv var naturlig nok svært skuffet etter tapet. På pressekonferansen brukte Solskjær en boksereferanse for å beskrive tapet.

- Den opptreden var ikke akseptabel. Det føltes som vi var en bokser som ble slått full og slått ut. Vi hadde sjansen, men vi slapp inn mål. Vi ønsket å rette det opp, og da ble vi for åpne og desperate mot et godt lag.

Flere medier, blant annet Manchester Evening News meldte rett etter kampen at nordmannen satt utrygt. Like etter kom Sky Sports og The Telegraph med rapporter som sa at Solskjær er trygg inntil videre og ville lede laget mot Tottenham.