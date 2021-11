Styret skal møtes klokken 20 norsk tid, ifølge avisen.

Solskjær er hardt presset etter flere elendige resultater den siste tiden. Blant annet har de røket 0-5 for rivalen Liverpool, og i siste kamp før landslagspausen opplevde de et tungt 0-2-tap for byrival Manchester City foran egne tilhengere.

Spekulasjoner rundt Solskjærs framtid har vært brennhett nyhetsstoff mens landslagene har vært i aksjon. Blant annet har lokalavisa Manchester Evening News skrevet at klubben har bestemt seg for et trenerskifte og at Leicester City-trener Brendan Rodgers er deres foretrukne kandidat.

NORSK OPPTUR: Joshua King scoret det første målet for Watford. Foto: Frank Augstein / AP

Blant annet takket være Joshua King, som sendte vertene i ledelsen, endte det med 1-4-tap for Manchester-laget.

Tapet er det fjerde på de seks siste seriekampene for United som ligger på 7.-plass etter tolv spilte kamper.

– Umulig å vite

NRKs fotballskribent Thore Haugstad gir lørdagens oppvisning mot Watford terningkast én.

– Det er fullstendig mangel på organisasjon og samspill. Sånn har det vært i flere kamper nå, sier Haugstad.Selv om han var alt annet enn imponert over det United leverte lørdag, er ikke Haugstad sikker på om tapet betyr Solskjærs umiddelbare avgang.

TERNINGKAST ÉN: – Det er fullstendig mangel på organisasjon og samspill, sier NRKs fotballskribent Thore Haugstad om Manchester United.

– Det er umulig å vite sikkert. Det som er ganske sikkert, er at ledelsen ikke har noen klar plan med hva de skal gjøre med Solskjær, sier Haugstad, som mener United ikke har noen opplagte alternativer til nordmannen.

– Men det bør være kroken på døra.

Selv vil ikke Solskjær spekulere om egen framtid.

– Jeg jobber for og med klubben. Jeg har vært her i 18 år, og vi har en god kommunikasjon. Om klubben tenker å gjøre noen endringer, er det en samtale mellom meg og klubben, og ikke meg og deg, sier han til Sky Sports, ifølge TV 2.

– Mareritt etter mareritt

– Det er definitivt en stor, stor utfordring for alle i klubben. Resultatene er ikke gode nok, det vet vi. Selvfølgelig er noe galt, sier Solskjær til Sky Sports.

Keeper David de Gea sier det var flau å se laget sitt spille lørdag.

– Vi kunne sluppet inn fire mål de første 45. Det var vanskelig å se laget spille i dag. Det var mareritt etter mareritt, sier han til Sky Sports.

Han vil derimot ikke legge skylden på Solskjær.

– Det er enkelt å skylde på manageren eller støtteapparatet, men noen ganger er det spillerne. Vi må vise mye mer enn vi gjør, sier han.

– Vi er betalt for å spille for United og for å gjøre det bedre enn dette.

FLAUT: David de Gea var alt annet enn fornøyd etter kampen. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Straffedrama

Det tok ikke langt tid før dramaet startet på Vicarage Road. Allerede i det sjette minutt lagde nemlig Joshua King straffe til hjemmelaget da han ble felt av Scott McTominay.

Men dramaet var bare så vidt i gang. David de Gea reddet først Sarrs forsøk, men Kiko Femenía var raskt frampå og satte returen i mål. Litt for raskt skulle det vise seg. Etter en sjekk med VAR ble nemlig scoringen annullert fordi Femenia var innenfor 16-meteren da straffen ble tatt.

Dommer Jon Moss valgte derimot å peke på straffemerket igjen, men også denne gang reddet De Gea. Spanjolen er normalt ikke kjent for å være særlig god på straffer, men lørdag vartet han opp med to strake redninger.

Selv om det ikke ble mål på straffen han skaffet, ga ikke King opp måljakten. Like før halvtimen er han nemlig på rett sted og satte pasningen fra Emmanuel Dennis, som flott hadde spilt seg fri på venstresiden, i mål.

Ikke lenge etter var Rashford nær ved å utligne da han fyrte av på direkten etter en fin pasning fra Fernandes, men Ben Foster vartet opp med en klasseredning.

MÅLLØSE: Verken Cristiano Ronaldo eller Bruno Fernandes klarte å score lørdag. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Doblet før pause

Det var derimot Watford som fortsatte å styre, og like før pause fikk også Femenia og Sarr revansj for straffetabbene. Fra dødlinja slo Femenia 45 grader ut til Sarr, som sørget for å gi Solskjær nok å tenke på inn i pausen.

– Et skrekkabinett fra Manchester United. De spiller like dårlig som de blir ledet. Selv om de på en eller måte skulle berge noe, er det en skam at dette har fått skje uten endringer siden Liverpool-kampen, skrev Manchester Evening News-skribent Samuel Luckhurst på Twitter i pausen, ifølge TV 2.

Reduseringen kom riktignok ikke lenge etter pausen. Før fem minutter var spilt satte Danny van de Beek ballen i nettet. Målet kom etter at Sancho løftet ballen inn på bakerste stolpe. Der sto Cristiano Ronaldo som styrte ballen til van de Beek på motsatt stolpe.

Og da våknet det hardt pressede bortelaget, og både Fernandes og Ronaldo var raskt nær ved å utligne.

4-1: Emmanuel Dennis gjorde ydmykelsen komplett da han satte 4–1 på overtid. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Gjestene fikk derimot en ny smell med drøye 20 minutter igjen. Kaptein Harry Maguire pådro seg sitt andre gule kort for dagen, og United måtte klare seg med ti mann.

På overtid gjorde Joao Pedro og Emmanuel Dennis ydmykelsen komplett da de satte hvert sitt mål og fastsatte resultatet til 4–1.