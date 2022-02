OL over for Tandrevold etter kollapsen: – Hjertet mitt er knust

– Slik det er nå, er det bestemt er at jeg ikke får gå flere distanser i OL. Det er av helsemessige årsaker. Jeg er selvfølgelig lei meg. Hjertet mitt er knust, sier Tandrevold.

Hun sier videre at hun drar hjem til Norge ved første mulighet.

– Som kanskje de fleste fikk med seg, hadde jeg ikke min beste dag på jobben. Jeg hadde en av de beste før det plutselig ble en av de verste, sier hun.

Tok til tårene

25-åringen var tydelig preget da hun møtte pressen. Da hun ble spurt om hvem som tok beslutningen om at OL er over, måtte hun ta til tårene.

– Det er klart at mitt konkurransehode helst vil gå skirenn, og…, sier Tandrevold som stopper opp i gråt.

– Hvis jeg kan hjelpe Ingrid med det. Det var jeg som måtte ta den avgjørelsen. Jeg visste det var dårlig nyhet for Ingrid, men noen ganger må du ta en dårlig avgjørelse for utøveren for å beskytte utøveren, sier landslagslege Lars Kolsrud

Tandrevold har slitt med helsen tidligere, og ble undersøkt for hjerteflimmer under VM i 2021. Hjertet skal undersøkes, men det er ikke påvist noe trøbbel med hjertet ennå.

– Vi har sagt at det har vært høydesmell. Men når det er skjedd to ganger på rad, så ønsker vi ikke å ta sjansen. Vi er altfor glad i Ingrid, og vi vil undersøke henne ordentlig i Norge. Det vi kan få gjort på hotellet er mye mindre enn vi får gjort hjemme. Vi har brukt natta til å kontakte de som har undersøkt Ingrid hjemme, slik at vi får på plass alle papirene. Når hun kommer hjem, vil det være ny undersøkelse, sier Kolsrud.

Foto: HANNAH MCKAY / Reuters

Det var under jaktstarten at Tandrevold plutselig fikk en skikkelig knekk på tampen av løpet.

Hun lå i utgangspunktet godt an til å ta bronse, men da TV-bildene viste at det i stedet var Tiril Eckhoff som sikret bronsen, var det full forvirring.

– Grusomt å se på

Tandrevold klarte komme seg over målstreken, men hun måtte bæres ut av området og måtte igjennom en legesjekk.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde selv. Jeg opplever at jeg så vidt kommer meg til mål. Jeg klarer så vidt å flytte beina mine fremover. Det er fortvilende når du er 200 meter til mål, forteller hun.

Kolsrud forklarte etter konkurransen at Tandrevold forsøkte å følge svenske Elvira Öberg, men at hun gikk til slutt tom for krefter.

– Det er noen av de verste bildene jeg har sett. Det svartnet helt. Dette er bilder som gjør veldig inntrykk. Det var grusomt å se på, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith da han så bildene av skiskytteren.

Før mandagens pressekonferanse hadde hun allerede kommentert hendelsen på Instagram.

– I dag nådde jeg et nytt bunnpunkt. Toppidrett føles ikke alltid rettferdig, synes jeg, skrev Tandrevold.