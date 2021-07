OL-håpet droppa trening for brus og Playstation

Molde banket sveitsisk motstand

Molde fikk sveitsiske Servette til å se ut som et norsk førstedivisjonslag da de feide dem av eget kunstgress på torsdag.

Kampen var den første av to oppgjør i den andre av fire kvalifiserende runder som kan gi spill i UEFAs nye turnering, Serieligaen.

Kun syv minutter tok det før Ola Brynhildsen stanget inn første skåring. Drøyt 20 minutter senere gjorde Ohi Omoijuanfo det samme.

Et kvarter inn i andreomgang banket Magnus Wolff Eikrem inn kampens siste skåring på lekkert vis. Molde tar med det med seg et strålende utgangspunkt når de skal til Genève om en uke for å spille returoppgjøret.

Skulle de gå videre til tredje kvalifiseringsrunde vil de møte tyrkiske Trabzonspor.