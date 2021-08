Det hadde akkurat begynt å regne kraftig i Tokyo da den første semifinalen på 400 meter hekk skulle gå i gang. Og Amalie Iuel fikk en svært uheldig start på det hele, da hun snublet ut av startblokkene da hun skulle teste dem like før løpet.

– Jeg hadde satt blokka og skulle ta en prøvestart, men det var vått på banen og jeg sklei. Så jeg satte den på nytt og da gikk det greit. Jeg føler ikke det satte meg så mye ut, selv om det ikke så sånn ut, forteller Iuel til NRK.

TRØBBEL: Amalie Iuel fikk ingen god opplevelse i semifinalen i OL og snublet i oppvarmingen. Foto: Lise Åserud / NTB

For så tjuvstartet hun da smellet kom, og Iuel tok seg raskt til hodet. Reaksjonstiden viste –0,08 sekund, og hun innså feilen det med en gang.

– Jeg var sikker på at jeg hørte noe, men jeg så med en gang da jeg rykket ut av blokka, at det ikke var skuddet. Jeg må ha hørt noe på tribunen eller noe. Det er vanskelig å bevise for starteren og dommeren, sier Iuel.

REAKSJON: Amalie Iuel forstod raskt egen feil. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

– På 400 og 400 meter hekk så skjer jo ikke det, for man får ingen fordel, man tjener ikke noe på det på et såpass langt løp. Jeg reagerte på ett eller annet som ikke var skuddet, og det er utrolig irriterende, forklarer hun videre.

Fikk starte under protest

Hun var raskt borte hos dommeren for å forklare seg. Og den norske hekkeløperen fikk starte. Likevel følte hun at løpet var kjørt.

PRAT: Amalie Iuel snakket med dommeren og fikk starte. Foto: Lise Åserud / NTB

– Han sa jeg kunne løpe under protest, men når det har skjedd, så klarte jeg ikke å nullstille meg og glemme det. Det ble et rotete løp og mange tanker som gikk igjennom hodet på en gang der. Det var lite fokus på siste løpet. Det gikk som det gikk, alle så jo det, forklarer 27-åringen, som deltar i sitt andre OL.

Iuel endte sist i feltet, pg da resultatlistene kom, stod det at hun var diskvalifisert.

– Det er kanskje like greit at det endte med en disk, i stedet for å få det resultatet jeg fikk, sier Iuel.

Amerikanske Dalilah Muhammad vant klart, med 53.30. Da resultatlistene ble oppdatert, stod likevel Iuel oppført med tiden 57.61, og ikke «DQ».

– Hatt bedre dager

Hennes uttalte mål i OL var å forbedre den personlige rekorden satt i Doha-VM, på 54.72.

– Jeg må ærlig innrømme at jeg har hatt bedre dager. OL kommer ikke så veldig ofte, men jeg får snu det til noe positivt og si at det bare er tre år til neste gang. Men det er selvfølgelig dødskjipt. Det er ikke sånn man må avslutte et OL. Jeg må prøve ikke grave meg for langt ned.

VÅTT: Selv om Iuel sklei før starten, følte hun ikke det var det som ødela semifinalen for henne. Foto: Lise Åserud / NTB

For dem som så på, var det vanskelig å skjønne hva som faktisk skjedde.

– Vi sitter her i Oslo og forstår ganske lite, uttalte NRKs ekspert Christina Vukicevic.

– Hun må ha fått lov til å starte selv om hun ble diskvalifisert, tippet Jann Post.

– Jeg er litt usikker på reglene her. Det er mulig det er de ekstraordinære forholdene, sa Vebjørn Rodal, som mener Iuels forklaring på det som hendte var god.

I morgen natt, norsk tid, løper lagkamerat Karsten Warholm finale på samme distanse.

– Jeg må bare prøve å glemme det her, og jeg skal i hvert fall ikke dra ham med meg. Jeg må nullstille og backe Karsten. Det får bli jobben min nå, sier Iuel.