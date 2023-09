Ødegaards Noreg-tal får kritikk: – Skuffande

– Det er sjølvsagt skuffande tal.

Det seier NRK-ekspert Kristoffer Løkberg om Ødegaards målfangst på landslaget.

Førre sesong skåra Ødegaard 15 mål på 37 ligakampar for Arsenal. Det gir eit snitt på grunnsolide 0,4 mål per kamp.

Denne sesongen har nordmannen starta i same imponerande spor og skåra to mål på dei fire Premier League-kampane han har spelt.

– Skal ikkje sjå seg blind

Men på det norske landslaget har det enno ikkje losna for Arsenal- og Noreg-kapteinen.

På dei 52 kampane han har spelt så langt, har Ødegaard notert seg for fattige to mål.

– Eg skulle gjerne skåra fleire mål for Noreg. Ein skal ikkje sjå seg heilt blind på mål og målgjevande heller. Ein må finne ein balansegang, men eg skal ikkje leggje skjul på at eg gjerne skulle skåra meir for Noreg. Det er det ingen som helst tvil om, og det håpar eg at eg kan få til, seier Ødegaard til NRK.

Målsnitt på landslaget Ekspander/minimer faktaboks Erling Braut Haaland: 24 mål på 25 landskamper: 0,96 i snitt Alexander Sørloth: 16 mål på 49 landskamper: 0,32 i snitt Kristian Thorstvedt: 4 mål på 21 landskamper: 0,19 i snitt Mohamed Elyounoussi: 9 mål på 52 landskamper: 0,17 i snitt Fredrik Bjørkan: 1 mål på 10 landskamper: 0,10 i snitt Leo Østigård: 1 mål på 14 landskamper: 0,07 i snitt Mats Møller Dæhli: 2 mål på 36 landskamper: 0,05 i snitt Martin Ødegaard: 2 mål på 52 kamper: 0,038 i snitt Kristoffer Ajer: 1 mål på 28 landskamper: 0,035 i snitt Stefan Strandberg: 1 mål på 34 landskamper: 0,029 i snitt Sander Berge: 1 mål på 37 landskamper: 0,027 i snitt Jens Petter Hauge: 0 mål på 10 landskamper: 0 i snitt Andreas Hanche-Olsen: 0 mål på 14 landskamper: 0 i snitt Fredrik Aursnes: 0 mål på 15 landskamper: 0 i snitt Morten Thorsby: 0 mål på 17 landskamper: 0 i snitt Patrick Berg: 0 mål på 18 landskamper: 0 i snitt Marcus Holmgren Pedersen: 0 mål på 19 landskamper: 0 i snitt Julian Ryerson: 0 mål på 19 landskamper: 0 i snitt Birger Meling: 0 mål på 37 landskamper: 0 i snitt * Listen inkluderer kun spillere med 10 eller flere landskamper og som har vært i troppen i løpet av EM-kvaliken.

Dei to landsslagsmåla han har skåra kom mot Slovakia i 2022 og Romania i 2019 og gir eit skåringssnitt på fattige 0,03 for Noreg.

I 6-0-sigeren mot Jordan kom Arsenal-stjerna til fleire gode skåringsmoglegheiter, men avslutningane hans vart anten redda eller blokkert.

– Det viktigaste er laga, at vi gjer det bra og at vi speler bra. Der kjenner eg at vi har teke enorme steg den siste tida. Vi speler ein heilt annan fotball, vi skaper meir, styrer dei fleste kampane vi speler. Det er like viktig for meg som at eg skårar. Laget er viktigast, og ein må sjå litt større på det, svarer kapteinen.

Solbakken: – Plutseleg losnar det

I Arsenal enda han med sju mål på 35 kampar den første sesongen før det losna for fullt framfor mål førre sesong.

Ståle Solbakken meiner det handlar om slump at Ødegaard framleis ikkje har knekt koden på landslaget.

– Han skaper endå fleire sjansar for oss enn for Arsenal og står bak veldig mykje av det vi driv med. Han har fått skot blokkert, hatt litt «utur», men han kjem oftare og oftare i dei rette posisjonane, seier Solbakken til NRK.

Ifølgje landslagssjefen er Ødegaard spelaren som skaper flest målsjansar for Noreg i EM-kvaliken og førre utgåve av Nasjonsligaen.

– Det (mangel på mål) trur eg er slump og litt stolpe ut. Plutseleg losnar det og han skårar i fire–fem kampar på rad, seier landslagssjefen.

TRUR DET LOSNAR: Både Ståle Solbakken og Martin Ødegaard meiner det er slump som gjer at sistnemnde ikkje har funne målforma med flagget på brystet enno. Foto: BILDBYRÅN

– Trygg på at det kjem

Ødegaard har i EM-kvaliken hatt fleire gode skåringsmoglegheiter.

Størst var kanskje sjansen han fekk mot slutten av 1-1-kampen borte mot Georgia i mars, då bomma han på ein gigantisk sjanse frå kloss hald og kasta bort eit høve til å vinne kampen for Noreg.

– Kva skal til for at det løyser på landslaget?

– Ein skal ikkje fokusere for mykje på det, men det er litt flyt og uflyt. Eg har skapt mykje på landslaget, men det har vore litt stong ut. Akkurat det der stressar eg ikkje så mykje med, det er eg trygg på at kjem, seier Ødegaard til NRK.

Kristoffer Løkberg er krystallklar på at ein må forvente fleire skåringar av ein spelar i Ødegaards posisjon, men meiner det er viktig at ein også ser bak tala.

– Han har jo mangla litt på effektiviteten på landslaget. Men han skal ha det at han speler jamt over berre gode kampar for det norske landslaget og står bak veldig mykje av det Noreg skaper. Eg hadde vore meir bekymra om han ikkje var meir delaktig i den delen av spelet, seier Løkberg.

Neste høve til å skåre for kapteinen kjem allereie tysdag kveld når Georgia kjem på besøk til Ullevaal.

Kampstart er 20.45 og kampen kan du følgje direkte på NRK Sport på radio eller sjå på TV 2.