– Jeg trodde kanskje ikke målet skulle gjøre noe særlig for selvtilliten min, for det var jo ikke verdens beste motstander. Men jeg merker at skuldrene kanskje er litt mer avslappede nå.

Det sier Jørgen Strand Larsen til NRK om det som ble hans aller første scoring på A-landslaget.

I sin syvende opptreden med flagget på brystet leverte haldenseren en strålende kamp mot Jordan torsdag kveld, scoret ett mål, hadde to målgivende pasninger og ble kåret til banens beste på NRKs spillerbørs.

– Jeg fikk en SMS fra Rafa

I Spania satt tydeligvis Rafael Benítez og fulgte med.

Den profilerte treneren er nå Strand Larsens sjef i Celta Vigo og ga raskt lyd fra seg etter Norges 6-0-seier mot Jordan.

– Jeg fikk en SMS fra Rafa. Det er litt gøy. Det er treneren min, men han er jo relativt stor. Jeg begynner å venne meg til at han er treneren min nå, men det er innimellom at jeg tenker at det er stort, ja, sier spissen og smiler.

ANERKJENT: Rafael Benitez er et kjent ansikt i fotballens verden. Nå jobber han for å foredle potensialet til Jørgen Strand Larsen. Foto: MIGUEL RIOPA / AFP

Norge-spissen forteller at den tidligere Liverpool-manageren er veldig flink til å gi ros til spillerne sine.

– Det setter jeg stor pris på. Han er en trener som bryr seg veldig mye. Han er opptatt av at vi har det bra også. Jeg tror han bare ville sjekke inn at alt står bra til, sier han.

– Setter pris på det

Strand Larsen røper samtidig hva som sto i tekstmeldingen fra stjernetreneren.

– Han skrev: «Congratulations. I hope everything is well» og at vi sees på torsdag. Da var det ikke så mye å svare på det. Det var bare å svare takk og at vi sees. Jeg setter bare pris på at han bryr seg og følger med, sier han.

Strand Larsen er overrasket over hvor rolig Benítez er. Selv om han beskrives som en perfeksjonist, hisser han seg ikke opp hvis laget eller enkeltspillere ikke gjør som planlagt.

– Han er ikke klin gæren hvis ting ikke går som han vil. Han tar det med ro og prøver å lære oss på den riktige måten. Da lærer jeg best også. Jeg har ikke lyst på en trener som bare skriker til meg, sier han.

SCORET: Jørgen Strand Larsen noterte seg for et vakkert mål mot Jordan. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Lært mye allerede

Det er ikke bare prat og rosende ord Strand Larsen får fra Celta-treneren. Allerede har han utviklet spillet sitt på flere områder under veiledning av 63-åringen.

Han er såpass stor og sterk at han jobber konkret med å bli bedre feilvendt.

– Den siste måneden har Rafa vært veldig opptatt av dette, og han sier at «enkle og få berøringer gjør susen». Jeg har prøvd å følge det.

I tillegg kommer Benitez med andre små råd som Strand Larsen sluker rått.

– Han har bedt meg om å skyte lavt. Jeg hadde et mål i La Liga sist der jeg skjøt lavt, jeg må ikke gå for vinkelen hver gang, det er en lur ting. En enkel ting, men fin ting, og jeg føler jeg har lært mye av ham allerede, sier han.

– Jørgen er på helt rett sted

Landslagsassistent Brede Hangeland følger spillerne tett også utenom samlinger.

Han tror Strand Larsen går en veldig god skole under Benítez i Celta Vigo.

– Det er et privilegium å ha en så kompetent trener. Jeg tror Jørgen er på helt rett sted i karrieren sin. Med den innstillingen han har, så vil han bare bli bedre og bedre, sier Hangeland til NRK.

– Han har mange av de samme egenskapene til Erling Braut Haaland, er både stor, sterk, rask og med gode avslutninger. Har han potensial til å nærme seg Erling etter hvert?

– Det skal jo godt gjøres. Erling er på et høyt nivå, som alle er enige om. Jørgen tar store steg og er en utrolig bra fyr. Lærevillig. Selv om han ikke har spilt mange A-landskamper så er han faktisk på mange måter en leder i gruppa her, i kraft av eksempelets makt. Han er akkurat der han skal være i utviklingen, mener Hangeland.

LA LIGA: Jørgen Strand Larsen har en utforende hverdag i Spania. Her i duell med Real Madrids Aurelien Tchouameni. Foto: Lalo R. Villar / AP

Advarsel

Men noen ganger kan det også bli for mye av det gode, avslører Norge-assistenten.

– Som jeg sier mye til ham, at han er så lojal. Det er 100 prosent i alt han gjør. Han må nesten øve seg på å ha en større forskjell på maksaksjonene og det som er litt lavere. Han spiller med en puls på 190 hele veien. Det blir jo tungt, men heller det enn at han ikke gjør jobben. Han er en topp fyr, bra spiller og fortsatt ung. Han kan ta store steg og bli enda mye bedre, sier Hangeland.

Tirsdag kan Strand Larsen få sin åttende landskamp når Georgia kommer på besøk til Ullevaal. Den høyreiste spissen er trolig mest aktuell som kant nå som Haaland trolig starter, men det bryr han seg lite om.

– Jeg er klar for å spille hvor som helst, og så er det litt opp til Ståle hvor han har tenkt å ha meg. Om det er fra start eller fra innbytterbenken, sier Strand Larsen.

Kampen mot Georgia har avspark 20.45 tirsdag kveld og er allerede utsolgt.