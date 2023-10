Ødegaard-oppførsel vekker oppsikt: – Derfor de elsker ham

– Han er ydmyk. Da han nylig signerte sin nye kontrakt, gikk han rundt i gatene og snakket med folk i nærområdet. Han bryr seg oppriktig om samfunnet og det er derfor fansen elsker ham.

Det sier Simon Collings til NRK. Han har dekket Arsenal for avisen Evening Standard siden 2019/2020-sesongen og sett hele Ødegaards Arsenal-reise på nært hold.

– Oppfører seg ikke som en stjerne

Collings mener Norge-kapteinen er blitt uhyre populær blant supporterne, men ikke bare fordi han er blitt en fantastisk fotballspiller på banen.

Arsenal-reporteren trekker frem særlig to ting som har bidratt til å gjøre nordmannen til en supporterfavoritt:

Han gjør en bevisst innsats for å lære om klubbens historie og tradisjoner, som hjelper ham forstå fansen bedre

Han er veldig opptatt av å få kontakt med fansen, og vakte oppsikt da han etter en borteseier mot Newcastle i fjor ringte en supporter på Facetime på toget hjem

– Ødegaard er en stjerne, men han oppfører seg ikke som en, slår Collings fast.

POPULÆR: Martin Ødegaard har en høy stjerne hos Arsenal-fansen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Ga bort straffe

Et eksempel på det kom nylig i kampen mot Bournemouth. Der fikk hardt kritiserte Kai Havertz sette inn sin første Arsenal-scoring på straffe etter at Martin Ødegaard tok en prat med Gabriel Jesus og tilsynelatende fikk overbevist spissen om at tyskeren skulle få ta det.

Etter straffemålet la Havertz ut en følelsesladet Instagram-melding.

«Setter pris på all støtten fra lagkamerater og fans. Det betyr mye». Ødegaard svarte i kommentarfeltet med et hjerte, som i skrivende stund har fått nesten 10.000 likerklikk.

Foto: Skjermdump Instagram / 10.10.2023

Det har vært lett å se drammenserens popularitet i det siste.

Han har blant annet fått sin egen sang av supporterne, som nå ofte er å høre underveis mens laget fra Nord-London spiller kamper.

Håndbevegelsene

En annen som lar seg imponere, er Kaye Kaynak, som jobber som Arsenal-sjefskribent for nettstedet Football London. Han har fulgt klubben tettere enn de fleste de tre siste årene.

Han tror Ødegaard er så populær blant supporterne på grunn av hvordan han opptrer i samspill med supporterne.

– Han jobber veldig hardt, og gjør hele tiden håndbevegelser som får publikum i gang. Han går også rundt for å applaudere fansen på slutten av hver kamp, noe som er en stor faktor. Dette er et eksempel på hvordan han blir sett på som en som er veldig knyttet til fansen og ikke føler seg over dem eller løsrevet fra dem, sier Kaynak til NRK.

Solbakken: – Da så jeg et veiskille

Landslagssjef Ståle Solbakken er enig i at Ødegaard har tatt store steg, og spesielt siden koronarestriksjonene ble lettet og publikum fikk komme tilbake på kamp igjen for to år siden.

– Da så jeg et veiskille hos ham. Etter det er han blitt bedre og bedre på og utenfor banen. Han roper ikke høyest, men han er en stille og rolig leder som leder et av Englands største lag og sitt eget land, sier Solbakken til NRK.

Norge-sjefen mener nordmannen nyter godt av alle årene med opp- og nedturer i ulike klubber før reisen permanent endte hos Arsenal.

– Med den ballasten han hadde ved å komme inn som 16-åring i Real Madrid, så er det ingenting du ikke klarer etter det, sier Solbakken.

SER ENDRING: Ståle Solbakken mener Ødegaard har tatt store steg de siste to årene. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Men er det én ting som er sikkert:

Man blir ikke en supporterfavoritt hvis man ikke samtidig leverer på banen.

Og det har Ødegaard gjort til de grader, noe den nylige nominasjonen til Gullballen er et synlig bevis på.

– Kunne gått inn på City

Collings mener nordmannens status har vokst seg inn i skyene på kort tid.

– Han blir utvilsomt sett på som en av de beste midtbanespillerne i Premier League, om ikke i verden, sier han.

Evening Standard-reporteren mener Ødegaard har utviklet seg raskt siden han dro til Arsenal, og er blitt en leder både og utenfor banen.

– På banen er han blitt mer en målscorer, og hans 15 scoringer forrige sesong overrasket mange. Utenfor banen går han foran som et godt eksempel med måten han trener og snakker til folk rundt i klubben. Det er veldig få spillere i Premier League som kan spille som Ødegaard gjør, og han kunne komfortabelt gått inn på Manchester Citys lag akkurat nå, mener han.

Martin Ødegaard er kaptein og toppscorer i Arsenal, men bilmekaniker er han ikke. Du trenger javascript for å se video. Martin Ødegaard er kaptein og toppscorer i Arsenal, men bilmekaniker er han ikke.

– Enormt respektert

Da Ødegaard nylig signerte ny Arsenal-kontrakt som binder ham til klubben frem til juni 2028, uttrykte manager Mikel Arteta stor glede.

Arteta trakk da frem Ødegaards utenomsportslige egenskaper som en årsak til det.

– Han er vår kaptein og en enormt respektert person i klubben vår, som er et stort forbilde og profesjonell, og bringer kvalitet og modenhet i alt han gjør, sa Arsenal-sjefen.

– Som manager er det en absolutt glede å jobbe med Martin, både personen og spilleren, la han til.

GODT FORHOLD: Mikel Arteta er svært fornøyd med sin norske kaptein. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Arsenal kjøpte nordmannen fra Real Madrid for en overgangssum på 35 millioner euro. Den overgangen trekkes nå frem av flere som et av de beste kjøpene i nyere tid.

– På den tiden trodde noen kanskje at dette var en stor sum, men i dagens marked er det et røverkjøp. Ødegaard ville lett vært verdt tre ganger så mye nå, og han blir bare bedre som spiller, sier Collings.

– Arsenal kunne fått panikk

Reporteren mener Arsenal fortjener ros for å ha landet Ødegaard-avtalen.

– For det første fordi de hentet inn Ødegaard på lån til å begynne med, men for det andre ventet de tålmodig om sommeren med å signere ham permanent. Real Madrid var i utgangspunktet motvillige til å selge ham, og Arsenal kunne ha fått panikk og gått for andre mål. Men de ventet på Ødegaard og fikk sin mann i midten av august. Tålmodigheten deres ga resultater, mener han.

Nå skal Martin Ødegaard spille to landskamper for Norge. Først venter Kypros torsdag kveld før Spania kommer på besøk til Ullevaal søndag kveld.